إثيوبيا تستنكر عقوبات الولايات المتحدة ضد إريتريا وتقول إن حكومة الأخيرة تحارب "الإرهاب"

أدانت الحكومة الإثيوبية العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إريتريا، وقالت إن سبب وجود القوات الإريترية في أراضيها هو الدفاع عن مصالحها ضد "الجماعات الإرهابية" الموجودة في إثيوبيا.

وقال بيان للخارجية الإثيوبية، اليوم السبت: "تستنكر حكومة جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية إعلان الولايات المتحدة في 12 نوفمبر 2021، فرض عقوبات على دولة إريتريا".

وأضاف البيان إن "من الحقوق السيادية للحكومة الإريترية أن تتصدى لخطر وشيك يهدد سلامتها الإقليمية وأمنها"، وأضاف البيان أن "الحكومة الإثيوبية لم تقدم أي شكاوى إلى المجتمع الدولي بشأن الوجود الأولي للقوات الإريترية على أراضيها للدفاع عن سلامتها الإقليمية".

وناشدت الخارجية الإثيوبية حكومة الولايات المتحدة إلغاء قرارها بفرض عقوبات على دولة إريتريا "واتخاذ إجراءات ضد السبب الجذري الحقيقي للتحديات الحالية في إثيوبيا والمتمثل في الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي".