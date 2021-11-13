لوكاشينكو: كييف ترقص على أنغام الأمريكيين في قضية دونباس

قال الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، إن كييف ترقص على أنغام الأمريكيين بشأن قضية دونباس، لكن يجب ألا "تقود" الولايات المتحدة هذه العملية.

وأضاف لوكاشينكو في لقاء مع مجلة "الدفاع الوطني" الروسية: "عندما بدؤوا "نسف" اتفاقيات مينسك، قلت علانية: "لن يكون هناك شيء". "لماذا؟ لأنه من الضروري إجبار الأمريكيين على توقيع اتفاقيات مينسك حتى يكونوا في هذه العملية. لأن الأوكرانيين، حتى ذلك الحين، تحت قيادة بوروشنكو، رقصوا على أنغام الأمريكيين".

وأضاف "لكن لا يمكن للأمريكيين أن يكونوا مسؤولين هنا ويقودوا هذه العملية. هذا ليس صراعهم. هذا صراعنا. يجب علينا حله".

هذا وأعلنت واشنطن في وقت سابق، عن استعدادها لدعم أوكرانيا ضد ما وصفته بالأنشطة الروسية "الخبيثة" بما في ذلك وعبر العقوبات، في وقت تعرب فيه عن قلقها حيال نشاطات عسكرية روسية قرب الحدود الأوكرانية.

ووقع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، مع نظيره الأوكراني، دميترو كوليبا، ميثاقا للشراكة الاستراتيجية لدعم جهود أوكرانيا لمواجهة العدوان المسلح والنشاط السيبراني "الخبيث" من قبل روسيا، بما في ذلك من خلال الحفاظ على العقوبات.