لوكاشينكو: طيران بيلافيا الوطني لم ينقل مهاجرين إلى بيلاروس ونواجه هجوما منذ 2020

أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، أن طيران شركة "فلاج بيلافيا" الناقل الوطني لبلاده، لم ينقل أي مهاجرين إلى الأراضي البيلاروسية، موضحا أن مينسك تتعرض لهجوم منذ انتخابات 2020.

موسكو - سبوتنيك. وقال لوكاشينكو لمجلة "ناتسيونالنايا أوبورونا" (الدفاع الوطني) الروسية، اليوم السبت "لم تجلب طائرة واحدة من طراز بيلافيا مهاجرين إلى هنا، إنهم يطيرون على متن طائراتهم ويطيرون على متن طائرات بوينغ".

كما رفض لوكاشينكو "توجيه أي اتهامات له برعاية أزمة المهاجرين على الحدود مع بولندا طالبا تقديم دليلا على ذلك"، وأوضح لوكاشينكو أن "مينسك تتعرض لهجوم بدأ منذ انتخابات 2020 ويستمر حتى اليوم".

كما أشار إلى أن "تعليق الاتحاد الأوروبي لاتفاقية تيسير التأشيرة مع بيلاروس جاء خلال فرض العقوبات عليها"، مشددا أن "مينسك لن تتحمل تكاليف إضافية في هذا الشأن".

هذ وعرض الرئيس البيلاروسي لوكاشينكو يوم الخميس الماضي، نقل أطفال المهاجرين إلى المراكز الصحية، لكن الآباء أعربوا عن رفضهم ترك أبنائهم بعيدا عنهم، وطلبوا مساعدتهم بشكل مباشر على الحدود، وفقا للقناة البيلاروسية.

وفي وقت سابق اليوم، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن وضع الأطفال على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا مؤسف.

يذكر أن مدير الوكالة الأوروبية لحماية الحدود "فرونتكس"، فابريس ليجيري، كان قد صرح أمس الجمعة بأن على الاتحاد الأوروبي أن يكون مستعدا لمواجهة زيادة في أعداد المهاجرين إليه، حيث من المقرر أن يستمر وصول الكثيرين من الشرق الأوسط عبر بيلاروسيا لفترة طويلة.

وبدوره، أكد المندوب الدائم لبيلاروسيا لدى الأمم المتحدة، فالنتين ريباكوف، أمس أن الوضع متوتر على حدود بيلاروسيا، حيث تقوم الدول المجاورة بحشد المعدات العسكرية قبالة الحدود؛ لافتا إلى أن أي خطأ قد يؤدي إلى عواقب مأساوية.

كما حذرت بولندا، الأربعاء الماضي، بيلاروسيا بإغلاق حركة عبور الحدود معها بشكل كامل.

ويأتي ذلك على خلفية توجه آلاف المهاجرين، نحو الحدود البولندية مع بيلاروسيا، يوم الاثنين الماضي، في محاولة لاجتياز الحدود؛ فيما قامت بولندا بنشر الآلاف من الجنود وقوات حرس الحدود، لمنعهم من ذلك.