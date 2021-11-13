شاهد عيان لـ"سبوتنيك": انفجار غربي العاصمة الأفغانية كابول وإصابة عدة أشخاص

وقع انفجار في منطقة مهتاب غولاي، غربي العاصمة الأفغانية كابول، وسقط عدد من المصابين جراء الانفجار.

القاهرة- سبوتنيك. وقال شاهد عيان، لـ"سبوتنيك"، اليوم السبت، إن انفجارا وقع في منطقة مهتاب غولاي، بضاحية "دشت برشي"، غربي العاصمة كابول، وتم نقل عدد من الجرحى إلى المشفى.

وتضم المنطقة التي شهدت الحادث، غالبية سكانية من أقلية الهزارة والشيعة.

هذا وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية يوم أمس نقلاً عن طبيب أن 3 أشخاص قتلوا وأصيب 15 في انفجار بمسجد في ولاية ننجرهار شرقي أفغانستان.

وقال أحد الأطباء في مستشفى محلي للوكالة: "حتى الآن قتل ثلاثة وأصيب 15".

بدوره، أكد ممثل- لم يذكر اسمه- لحركة طالبان (التي تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب الأنشطة الإرهابية)، حقيقة الانفجار الذي وقع في مسجد في مقاطعة سبينجا، خلال صلاة الجمعة.