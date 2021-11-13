ميركل: تركيا لديها تحفظات على انسحاب القوات من ليبيا

أكدت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، أن "تركيا لديها تحفظات بشأن سحب قواتها من ليبيا، لكن ‏روسيا قالت إنها مستعدة لدعم انسحاب متبادل للقوات من الدولة الواقعة في شمال أفريقيا".‏

وقالت: "لا تزال هناك بعض التحفظات من الجانب التركي، لكن الجانب الروسي أقر بأنه يمكن القيام بذلك بطريقة متبادلة"، بحسب وكالة "رويترز".

وتابعت ميركل مشيرة إلى أن "الانتخابات التي ستجرى في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل ستلعب دورا حاسما، ويجب أن تكتمل الاستعدادات لها بحيث يتم قبول النتيجة في النهاية".

وتقام الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا يوم 24 ديسمبر 2021، وفتحت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا باب الترشح للانتخابات بدءا من الاثنين الموافق 8 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وأوضحت المفوضية أنها ستستمر في استقبال طلبات المرشحين لانتخابات الرئاسة حتى 22 نوفمبر، بينما ستواصل استقبال طلبات المرشحين للانتخابات النيابية حتى 7 ديسمبر.

وستغادر أنغيلا ميركل المسرح السياسي في أواخر العام الحالي، بعد أن ظلت تحكم ألمانيا منذ نحو 16 عاما.

وأعلنت مريكل قبل عامين أنها تنوي فتح الطريق أمام الجيل الجديد لقيادة البلاد.