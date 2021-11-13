الأركان البريطانية: خطر اندلاع حرب بين الغرب وروسيا أكبر من أي وقت مضى

قال رئيس أركان الدفاع البريطاني الجنرال نيك كارتر، أن خطر اندلاع حرب عرضية بين الغرب وروسيا أكبر من أي وقت مضى، بل هو أكثر احتمالا مما كان عليه خلال الحرب الباردة.

وأشار كارتر في مقابلة مع صحيفة "التايمز" البريطانية، أن روسيا تعتزم استخدام المهاجرين ونقص الغاز كأداتين رئيسيتين لحرب مختلطة ضد الدول الأوروبية، مضيفا أن تدفق اللاجئين من الشرق الأوسط ونقص موارد الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي كانا سببين مصطنعين من قبل الكرملين لإضعاف الدول الغربية.

ونقلت وسائل إعلام عن محللين قولهم، في هذا الصدد، إنه إذا ما سلمنا بتفسيرات الجهات الغربية، فسيكون من غير الواضح سبب قيام روسيا ببناء خطوط أنابيب والمحاولة بكل قوتها لتحقيق إطلاق مشروع "نورد ستريم 2".

بالإضافة إلى ذلك، تثير وسائل الإعلام والسياسيون الغربيون مخاوف الأوروبيين من أن موسكو تستعد لغزو أوكرانيا، وربما دول أخرى في أوروبا الشرقية. لكن إذا كانت هناك خلال المواجهة بين الاتحاد السوفيتي وحلف شمال الأطلسي قنوات دبلوماسية ومنصات أخرى لحل القضايا الخلافية، فهي غير موجودة الآن، ويعتقد الجنرال البريطاني أن هذا يزيد بشكل كبير من احتمالية أن يتطور أي حادث بسيط إلى نزاع مسلح.

موسكو: النشاط العدواني للناتو يمثل تهديدا لأمننا الإقليمي

هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، رصد طائرات استطلاع أمريكية في منطقة البحر الأسود ومرافقة 4 طائرات للناتو فوق البحر الأسود، مشددة على أن "النشاط العدواني" لحلف شمال الأطلسي يمثل "تهديدا" للأمن الإقليمي.

وقالت الدفاع الروسية، في بيان، إنه "تم رصد طائرات استطلاع أمريكية في منطقة البحر الأسود ومرافقة 4 طائرات استطلاع تابعة للناتو فوق البحر الأسود"، مضيفة أن "السفن الأمريكية وطائرات الاستطلاع التابعة للناتو نقلت أنشطتها إلى شمال غرب البحر الأسود".

وتابعت الوزارة في بيانها: أن "النشاط العسكري العدواني للولايات المتحدة ودول الناتو الأخرى في منطقة البحر الأسود يمثل تهديدًا للأمن الإقليمي والاستقرار الاستراتيجي".

وفي وقت سابق من اليوم، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مقابلة تلفزيونية عبر قناة "روسيا 24" بأنه "لا حاجة لتصعيد التوترات في البحر الأسود".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الجمعة، أن محطات الرادار التابعة للقوات المسلحة الروسية تمكنت خلال الــ24 ساعة الأخيرة من رصد ست طلعات قامت بها طائرات استطلاع تابعة لحلف شمال الأطلسي في المجال الجوي فوق مياه البحر الأسود.