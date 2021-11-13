مقتل 6 أشخاص وإصابة 7 في انفجار غربي كابول

تسبب انفجار قنبلة مغناطيسية كانت مثبتة بحافلة صغيرة في العاصمة الأفغانية كابول، اليوم السبت، في مقتل 6 أشخاص وإصابة 7 آخرين على الأقل.

وقال مسؤول بحركة طالبان رفض ذكر اسمه إن الانفجار وقع في منطقة داشت برشي غربي كابول، بحسب "رويترز".

ولا يوجد حتى الآن تأكيد لعدد الضحايا، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث على الفور.

وشهدت داشت بارجي وهي منطقة تسكنها أغلبية شيعية هجمات متكررة من قبل تنظيم داعش الإرهابي (محظور في روسيا).

من جانبه، قال ذبيح الله مجاهد المتحدث الرسمي باسم الحركة إن حريقا اندلع في المنطقة، وهو ما أسفر عن مقتل مدني واحد على الأقل وإصابة اثنين آخرين.

وأظهرت صور تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي ألسنة اللهب وسحابة كثيفة من الدخان الأسود تتصاعد في السماء.

وفي وقت سابق اليوم، قال شاهد عيان، لـ"سبوتنيك"، اليوم السبت، إن انفجارا وقع في منطقة مهتاب غولاي، بضاحية "دشت برشي"، غربي العاصمة كابول، وتم نقل عدد من الجرحى إلى المشفى.

ويعد الانفجار الذي وقع اليوم هو الأحدث ضمن سلسلة انفجارات شهدته أفغانستان خلال الأسابيع الأخيرة الماضي.