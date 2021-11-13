بلينكن يعلق على مرور 6 سنوات على هجمات باريس

علق وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على مرور 6 سنوات على الهجمات الإرهابية التي استهدفت العاصمة الفرنسية باريس في الـ 13 من نوفمبر/ تشرين الثاني 2015.

وكتب بلينكن، على "تويتر"، اليوم السبت: "كانت هجمات باريس فاجعة لأصدقاء وعائلات الضحايا ولإخواننا وأخواتنا الفرنسيين".

وتابع: "كانت تلك الهجمات مفجعة أيضا للمقيمين في باريس"، مضيفا: "نحيي ذكرى تلك الهجمات اليوم على شرف الضحايا الذين نشاركهم أحزانهم".

وتعرضت باريس لهجمات إرهابية استهدفت استاد العاصمة وأحد المطاعم ومسرح باتاكلان.

وشملت الهجمات إطلاق نار وتفجيرات واحتجاز رهائن، وتقدر أعداد القتلى الذين سقطوا في الهجمات بـ 129 قتيلا وأكثر من 350 جريحا.

The 2015 attack on Paris was heartbreaking. To the friends and family members of the victims, to our French brothers and sisters, and to the resilient residents of the shining city of Paris, we honor those injured and lost and mourn with you today. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) November 13, 2021

وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) مسؤوليته عن الهجمات، بينما برر المتهم الرئيسي في الهجمات صلاح عبد السلام مشاركته في الهجوم بأنه رد على التدخل الفرنسي ضد التنظيم الإرهابي في سوريا والعراق.

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