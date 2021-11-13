بايدن: أمريكا تحقق معدلات قياسية في نمو الوظائف

وكتب بايدن، على "تويتر"، اليوم السبت: "نعمل على تقليل الاختناقات التي تؤدي إلى تعطيل الإنتاج سواء كانت في الداخل أو الخارج".
وتابع: "نستعد لتحقيق تقدم هائل ليس فقط في معدلات التوظيف، وإنما في الأسعار التي ستتراجع أيضا".
The bottom line is this: With the bill we passed last week — and the steps we’re taking to reduce bottlenecks at home and abroad — we are set to make significant progress.— President Biden (@POTUS) November 13, 2021
Not only will we see more record-breaking job growth. We’ll see lower prices and faster deliveries as well.
وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، قال بايدن إن إدارته تتجه لخفض الضرائب المفروضة على الطبقة المتوسطة وجعل الأثرياء يدفعون ما يصفه بـ "حصتهم الضريبية العادلة".
ويؤكد بايدن أن إدارته تدعم من وصفهم بـ "العمال الجادين" الذين يمثلون العمود الفقري للولايات المتحدة الأمريكية لدفعهم إلى الأمام.
ويقول بايدن إنه يعتمد على أجندة إصلاحية هدفها توفير المزيد من الوظائف للأمريكيين، مؤكدا أن سياسته الضريبية تجعل حكومة الولايات المتحدة الأمريكية تعمل من أجل الشعب الأمريكي.
يمكنكم متابعة المزيد عن أخبار الولايات المتحدة الأمريكية عبر سبوتنيك
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)