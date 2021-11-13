بايدن: أمريكا تحقق معدلات قياسية في نمو الوظائف

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الولايات المتحدة الأمريكية تحقق معدلات قياسية في نمو الوظائف بفضل الإجراءات التي تتخذها الحكومة.

وكتب بايدن، على "تويتر"، اليوم السبت: "نعمل على تقليل الاختناقات التي تؤدي إلى تعطيل الإنتاج سواء كانت في الداخل أو الخارج".

وتابع: "نستعد لتحقيق تقدم هائل ليس فقط في معدلات التوظيف، وإنما في الأسعار التي ستتراجع أيضا".

The bottom line is this: With the bill we passed last week — and the steps we’re taking to reduce bottlenecks at home and abroad — we are set to make significant progress.



Not only will we see more record-breaking job growth. We’ll see lower prices and faster deliveries as well. — President Biden (@POTUS) November 13, 2021

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، قال بايدن إن إدارته تتجه لخفض الضرائب المفروضة على الطبقة المتوسطة وجعل الأثرياء يدفعون ما يصفه بـ "حصتهم الضريبية العادلة".

ويؤكد بايدن أن إدارته تدعم من وصفهم بـ "العمال الجادين" الذين يمثلون العمود الفقري للولايات المتحدة الأمريكية لدفعهم إلى الأمام.

ويقول بايدن إنه يعتمد على أجندة إصلاحية هدفها توفير المزيد من الوظائف للأمريكيين، مؤكدا أن سياسته الضريبية تجعل حكومة الولايات المتحدة الأمريكية تعمل من أجل الشعب الأمريكي.

© Sputnik / Mohamed Hassan من هو جو بايدن الرئيس الأمريكي الـ 46

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