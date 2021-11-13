غوتيريش: 45 مليون شخص يقفون على حافة المجاعة

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من تعرض عشرات الملايين من البشر للمجاعة مطالبا دول العالم بامتلاك الإرادة السياسية لمواجهة هذه الأزمة.

وكتب غوتيريش، على "تويتر"، اليوم السبت: "45 مليون شخص أصبحوا الآن على حافة المجاعة".

وقال أمين عام الأمم المتحدة: "خلال الأشهر القليلة الماضية فقط أصبح هناك 3 ملايين شخص جدد على حافة المجاعة".

وتابع: "لدينا الوسائل والآليات التي يمكن الاعتماد عليها في مواجهة الجوع ومنع المعاناة عن هؤلاء"، مضيفا: "لكننا نحتاج الالتزام والإرادة السياسية لتحقيق ذلك".

ونشر غوتيريش مقطع فيديو يرصد بعض مظاهر الجوع التي يتعرض لها البشر في العديد من دول العالم في مقدمتهم دولة الكونغو الديمقراطية التي يوجد بها أكثر من 6 ملايين شخص على حافة المجاعة.

وتأتي أفغانستان في المرتبة الثانية بأكثر من 5 ملايين شخص على حافة المجاعة تليها اليمن بما يقرب من 5 ملايين شخص ثم إثيوبيا بأكثر من 4 ملايين شخص مهدد بالجوع.

45 million people are now on the edge of famine - 3 million more than only a few months ago.



We have the tools and know-how to defeat hunger & prevent suffering. What we need is commitment & political will.https://t.co/dorR4tNSJJ pic.twitter.com/Iyv2XWFGgu — António Guterres (@antonioguterres) November 13, 2021

ويشير الفيديو إلى أن هناك قائمة طويلة من الدول التي يتعرض جزء من سكانها للمجاعة وعددها 43 دولة، بحسب إحصائيات الأمم المتحدة التي تشير إلى أن هذا العدد في تزايد مستمر.

وحذر أمين عام الأمم المتحدة قبل أشهر من أن الفقر وعدم المساواة في الدخل وارتفاع تكاليف الغذاء تجعل النظم الغذائية الصحية بعيدة عن متناول ما يقرب من 3 مليارات شخص حول العالم.

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