توقيع اتفاقيات بين أنقرة وكييف لتطوير طائرات "بيرقدار"

ووفقا لوكالة "الأناضول" التركية، فإن الشركتين التركية والأوكرانية وقعتا في معرض SAHA EXPO، الذي تم افتتاحه في مركز اسطنبول للمعارض وهو أكبر تجمع صناعي في تركيا، وقعتا اتفاقا يسمح بتزويد طائرات بدون طيار التركية بمحرك "AI-322F"، والذي طورته الشركتان "افشينكو بروغراس" و"موتور سيتش" الأوكرانيتين.

كما تم التوقيع على اتفاقية بشأن تكامل المحركات التوربينية AI-25TLT لنظام الطائرات المقاتلة بدون طيار (MİUS).

وقال المدير العام لشركة "بايكار" هالوك بيرقدار في كلمة خلال افتتاح المعرض، إن احتفالا تاريخيا قد أقيم، مشيرا إلى أنه كان هناك تعاون ممتاز بين الشركتين لسنوات عديدة.

في إشارة إلى أن أوكرانيا وتركيا شريكان استراتيجيان ويكمل كل منهما الآخر، تابع بيرقدار: "تم تجهيز مركبتنا الجوية الاستراتيجية بدون طيار Akıncı بمحرك AI-450 التابع لشركة "افشينكو بروغراس" نحن ننتج "أكينجي" في سلسلة. الخطوة التالية هي طائرة عسكرية بدون طيار. كجزء من العقد ، سنقوم بتثبيت محرك AI-322F على مقاتلتنا غير المأهولة، والذي تم إنتاجه بالاشتراك مع "افشينكو بروغراس" و"موتور سيتش" و آمل أن تساعد هذه التوقيعات في زيادة تطوير التعاون الاستراتيجي بين البلدين وتقويتهما".

من جانبه، شكر المدير العام لشركة "Ivchenko-Progress" إيغور كرافشينكو رئيسي البلدين على دعمهما.

وشدد كرافشينكو على أن التعاون بين أوكرانيا وتركيا سيصل إلى مستوى جديد من خلال هذه الاتفاقيات:"تعد تركيا حاليًا واحدة من أفضل الشركات المصنعة للطائرات بدون طيار في العالم. أوكرانيا هي واحدة من ست دول قادرة على تصنيع المحركات من البداية إلى النهاية. أنا واثق من أن عملنا المشترك سيساهم في أمن واستقلال البلدين، بالإضافة إلى تقديم منتج جديد وأكثر قوة للعالم... أنا مقتنع بأن هذا العمل المشترك سيقدم مساهمة كبيرة ليس فقط في الدفاع ، ولكن أيضًا لاقتصاديات البلدين".

وتابع "اليوم نرى نتائج تعاوننا على أساس الثقة المتبادلة. في بعض الأحيان كانت هناك مشاكل تم حلها عبر الهاتف فقط .. اليوم نتلقى نتائج هذا العمل التشغيلي. أنا أضمن أن هذه المركبة المسلحة غير المأهولة ستعمل بأفضل طريقة ممكنة وأكثرها فعالية. أنا متأكد من أن هذا ليس مشروعنا الأخير، وسنبدأ مشاريع جديدة معا ".

وأعلن المكتب الصحفي لمكتب رئيس أوكرانيا، في وقت سابق، أن وزارة الدفاع الأوكرانية وشركة "بايكار" التركية، وقعتا مذكرة بشأن بناء مركز مشترك لصيانة وتحديث الطائرات المسيرة، بالقرب من العاصمة كييف.