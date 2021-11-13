أردوغان: جسر "جناق قلعة" يختصر عبور مضيق الدردنيل إلى 6 دقائق

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن جسر "جناق قلعة 1915" المقامة فوق مضيق الدردنيل سيختصر مدة عبور المضيق إلى 6 دقائق، مشيرا إلى أنه سيتم افتتاحه خلال العام المقبل.

ذكرت ذلك وكالة "الأناضول" التركية، اليوم السبت، مشيرة إلى أن تصريحات أردوغان جاءت خلال مشاركته في مراسم وضع السطح الأخير للجسر.

#أردوغان: جسر "#جناق_قلعة" يختصر عبور المضيق إلى 6 دقائق

الرئيس التركي: ندخل مرحلة تباشر فيها جميع الخطوط البرية والبحرية والجوية في 3 قارات العبور من بلادنا ومضائقناhttps://t.co/pS1S5Qeh3l pic.twitter.com/T69njyogsK — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) November 13, 2021

وقال أردوغان إنه سيتم افتتاح الجسر في 18 مارس/ أذار المقبل على أبعد تقدير، مشيرا إلى أن الافتتاح يتزامن مع ذكرى الانتصار في معركة "جناق قلعة" البحرية.

وقال أردوغان إن جميع الخطوط الجوية والبرية والبحرية في 3 قارات تعبر من تركيا.

ولفت أردوغان إلى أن الجسر الذي بدأ تشييده عام 2017 يبلغ ارتفاعه 318 مترا وطوله ألفين و23 مترا، مشيرا إلى أن بناء الجسر شارك فيه مئات المهندسين وآلاف العمال ومئات المعدات، معتبرا أن جسر جناق قلعة أصبح أحد أهم رموز البلاد.

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