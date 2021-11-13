"أجنحة الشام" السورية للطيران تعلق رحلاتها الجوية إلى مطار مينسك في بيلاروسيا

أعلنت شركة أجنحة الشام السورية للطيران، اليوم السبت، تعليق الرحلات الجوية إلى مطار العاصمة البيلاروسية مينسك، وذلك على خلفية أزمة المهاجرين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا.

وقالت الشركة في بيان حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه: "نظرا للظروف الحرجة التي تشهدها الحدود البيلاروسية البولندية.. قررت شركة أجنحة الشام للطيران تعليق رحلاتها إلى مطار مينسك اعتبارا من اليوم السبت".

وأوضحت الشركة أنها اتخذت هذا القرار بسبب صعوبة التمييز بين المسافرين السوريين المتجهين إلى بيلاروسيا كوجهة نهائية والمسافرين المهاجرين.

وكانت الحدود البولندية - البيلاروسية قد شهدت توترا بعد أن توجه آلاف المهاجرين غير القانونيين نحوها، الاثنين الماضي، لمحاولة عبورها في اتجاه بولندا، الأمر الذي عززت معه قوات حرس الحدود البولندية موقفها بنشر آلاف من الجنود الإضافيين، لتقوم بمنع هؤلاء المهاجرين من اجتياز حدودها.

وقامت السلطات البولندية بنشر 10 آلاف جندي من قوات حرس الحدود، لمنع المهاجرين من دخول أراضيها.

وقد اعتبرت وزارة الدفاع البيلاروسية، ما قامت به بولندا من نشر هذه القوات نشاطا عسكريا كبيرا؛ مشيرة إلى أن مينسك لم تتلق إخطارا من وارسو، في هذا الشأن.

كما أعربت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة عن قلقهما إزاء أوضاع المهاجرين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا.