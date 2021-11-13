العثور على جثة شاب إسرائيلي غارقة في نهر

عثرت السلطات المكسيكية على جثة شاب إسرائيلي كان قد غرق في أحد أنهار المكسيك يوم الأربعاء الماضي.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست"، اليوم السبت أن ياناي ريمون البالغ من العمر 25 عاما كان قد كان فقد الأسبوع الماضي بعد أن سقط في النهر.

وقال صديق لريمون كان مصاحبا له في رحلته إنه سقط في النهر من ارتفاع خمسة أمتار وجرفه التيار في الثانية عشر ظهرا بتوقيت المكسيك.

وأوضح صديق ريمون أنه على بعد أمتار قليلة من موقع سقوط ريمون يوجد شلال مياه مرتفع.

وذكر أن ريمون الذي يقيم في مدينة سديروت الواقعة شمال قطاع غزة سافر إلى المكسيك في رحلة عقب انتهاء خدمته العسكرية في الجيش الإسرائيلي.

وعقب الإبلاغ عن غرقه، انتشرت قوات الإنقاذ في الموقع وأجريت عمليات بحث مكثفة بالتعاون مع فرق إسرائيلية قبل العثور على جثته.

وبعثت وزارة الخارجية الإسرائيلية والسفارة الإسرائيلية لدى المكسيك، اللتان اشتركتا في جهود البحث، بتعازيهما إلى أسرة ريمون.