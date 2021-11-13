مقتل صحفي أفغاني في انفجار حافلة صغيرة بكابول

قالت وسائل إعلام أفغانية، اليوم السبت، إن صحفيا أفغانيا قتل خلال انفجار استهدف السيارة التي تقله.

ووقع الانفجار في كابول وفقا لشهود عيان قرب حاجز لحركة طالبان التي تسيطر على أفغانستان منذ انسحاب الجيش الأمريكي وقوات الناتو.

والمنطقة التي شهدت الانفجار تقع غرب كابول، وهي تابعة لمجتمع "الهزارة" الذي طاله أعمال عنف شديدة خلال السنوات الأخير من قبل تنظيم داعش (الإرهابي المحظور في روسيا).

وجاء في تغريدة لمركز الصحافيين الأفغان، "للأسف، خسرنا صحافيا آخر"، موضحا أن حامد سيغاني مراسل تلفزيون "أريانا" الخاص قضى في الانفجار.

وكذلك أكدت زوجته الخبر عبر منشور بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

واحترقت السيارة التي تقل سيغاني بالكامل جراء الانفجار، ما أدى إصابة 4 أشخاص آخرين وفقا لشهود عيان.

من جانبه، نشر مستشفى قريب بيانا قال فيه إنه استقبل قتيلا وأربعة جرحى.

وغرد المتحدث باسم حكومة طالبان، ذبيح الله مجاهد، قائلا إن شخصا قتل فيما جُرح اثنان.

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