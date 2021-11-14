أستراليا تبدأ تطعيم الأطفال تحت سن 12 عاما في يناير

أعلن مسؤولون، اليوم الأحد، أنه من المرجح أن تبدأ أستراليا في تطعيم الأطفال دون سن 12 عاما باللقاحات الواقية من فيروس كورونا في بداية العام المقبل.

وقال وزير الصحة، جريج هانت، إن المسؤولين الطبيين يراجعون حاليا بيانات الصحة والسلامة الخاصة بالتطعيمات التي سيتم منحها للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما.

وأوضح أنه من غير المرجح أن يتخذوا قرارا هذا العام، في الدولة التي تعد واحدة من أكثر الدول تطعيما ضد فيروس كورونا في العالم، بحسب "رويترز".

وخلال هذا الشهر، أوصت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بأخذ جرعة من لقاح فايزر/بيونتيك للاستخدام على نطاق واسع في الفئة العمرية التي تتراوح أعمارها بين 5 و11 عاما، بعد أن أجازتها هيئة الأغذية والعقاقير الأمريكية.

وبحسب بيانات وزارة الصحة، فإن أستراليا تجاوزت، يوم الجمعة، حد التسعين في المئة لمن تلقوا جرعة واحدة في سن السادسة عشرة فأكثر مع حصول 83 في المئة على جرعتين من اللقاحات الواقية من فيروس كورونا.

وتمكنت الدولة من تطعيم 57.7 في المئة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما.

وكان معدل التطعيم المرتفع في أستراليا سببا أساسيا وراء قرارها إعادة فتح الحدود الدولية بشكل جزئي هذا الشهر لأول مرة منذ بداية الوباء على الرغم من تفشي سلالة دلتا في نيو ساوث ويلز وفيكتوريا، أكثر ولايتين اكتظاظا بالسكان في أستراليا.

وسجلت، اليوم الأحد، 1100 إصابة في الولايتين اللتين يقطنهما نحو 60 في المئة من سكان أستراليا. وتوفي خمسة أشخاص بالفيروس.