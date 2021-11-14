قرابة 50 مهاجر غير شرعي يقتحمون بولندا من بيلاروسيا

اقتحم نحو 50 مهاجرا غير شرعي أراضي بولندا من بيلاروسيا، واحتجزت الشرطة 22 منهم، وفقا لشرطة محافظة بودلاسكي.

وقالت الشرطة: "بالأمس في مقاطعة ستازين، اقتحم نحو 50 شخصًا بولندا بالقوة. وشارك 21 من ضباط الشرطة، بالإضافة إلى ضباط من الجيش وحرس الحدود، في البحث عن المهاجرين الذين عبروا الحدود بشكل غير قانوني. واعتقلت الشرطة 22 مواطناً عراقياً".

وأضافت الشرطة أن المهاجرين غير الشرعيين غالبا ما يرشقون قوات الأمن بالحجارة. وجاء في الرسالة: "تعرض رجال الشرطة للهجوم في منطقة مستعمرة كلوكوفيتشي، أثناء محاولتهم عبور الحدود بالقوة. وألقي بحجر على خوذة الضابط، وكانت قوة الضربة كبيرة لدرجة أن الخوذة التي تحمي رأس الشرطي أصيبت بأضرار".

كما أفادت الشرطة أنه خلال اليوم الماضي، تم اعتقال أربعة أشخاص للمساعدة في عبور الحدود بشكل غير قانوني - اثنان من مواطني جورجيا، بالإضافة إلى مواطنين من بولندا وسوريا، قاموا بنقل 13 مهاجراً غير شرعي.

وبحسب حرس الحدود، فقد سُجلت خلال اليوم الماضي، 233 محاولة لعبور الحدود البيلاروسية البولندية بشكل غير قانوني.