داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم على ثكنة للشرطة الباكستانية

أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عن تفجير وقع داخل ثكنة للشرطة الباكستانية في منطقة باجور، أمس السبت.

وذكر تنظيم "داعش" (محظور في روسيا) في بيان على تليغرام أن ضابطا وعنصرا من الشرطة الباكستانية قُتلا خلال تفجير عبوة ناسفة، بحسب "رويترز".

وأعلنت قوات الأمن الباكستانية مقتل 5 على الأقل من أفراد الأمن، بثلاثة هجمات منفصلة في الإقليم الغربي المضطرب في باكستان الذي يتاخم أفغانستان أمس السبت.

وقال المكتب الإعلامي بالقوات المسلحة الباكستانية إن جنديين لقيا مصرعهما خلال تبادل لإطلاق النار مع مسلحين في منطقة هوشاب في حين لقي الجندي الثالث مصرعه أثناء محاولته إزالة عبوة ناسفة بدائية الصنع متصلة بالحادث السابق.

وفي وقت سابق من اليوم ذاته قُتل شرطيان بانفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع قرب الحدود في إقليم خيبر بختون خوا حيث كانا يحرسان خزانا.

وقال ضابط الشرطة عبد الصمد خان "قتل الشرطيان في انفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع".

ووقع هجوم آخر في ضواحي كويتا عاصمة إقليم بلوشستان وأصيب فيه شرطي و5 أشخاص من بينهم فتاة وثلاث نساء.

وقال ضابط الشرطة علي رضا إن المتفجرات زُرعت في دراجة نارية مستهدفة دورية للشرطة في المنطقة.