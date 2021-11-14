إعلام: طالبان تخطط لشراء الكهرباء من إيران لتجنب أزمة في أفغانستان

ذكرت وسائل إعلام أفغانية أن شركة الكهرباء الوطنية الأفغانية تخطط لاستيراد الكهرباء ‏من إيران، على أمل تجنب أزمة كهرباء تلوح في الأفق.

وأعلنت الشركة عن صفقة لشراء إمدادات 100 ميغاوات، بحسب شبكة "تولو نيوز" الأفغانية.

وأشار متحدث باسم الشركة لـ"تولو نيوز" إلى أن إمدادات الكهرباء المستوردة من إيران ستركز على غرب أفغانستان، وتحديدا في محافظات هرات وفرح ونمروز بهدف حل مشكلة نقص الكهرباء التي يواجهها السكان في هذه المناطق.

وتواجه شبكة الكهرباء في أفغانستان حالة من عدم الاستقرار، منذ أن أطاحت حركة "طالبان" (الخاضعة لعقوبات الأمم المتحدة بشأن الأنشطة الإرهابية) بالحكومة الأفغانية المدعومة من أمريكا في أغسطس/ آب الماضي.

وكانت غالبية طاقة أفغانستان الكهربائية واردة من الخارج، وتراكم عليها ديون للدول المجاورة، متعلقة بالكهرباء.

وفي الشهر الماضي، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن العاصمة الأفغانية كابول كانت تواجه انقطاع التيار الكهربائي في فصل الشتاء.

وقال الرئيس التنفيذي السابق لشركة الكهرباء الأفغانية، الذي غادر بعد سيطرة طالبان، إن عليها ديونا بحوالي 90 مليون دولار لأوزبكستان وطاجيكستان وتركمانستان.

وقال إن تلك الدول سيكون لها مبرراتها لوقف تزويد الطاقة لأفغانستان، بحجة عدم سداد فواتير الكهرباء.

ويمر الاقتصاد الأفغاني بأزمة منذ وصول حركة طالبان إلى السلطة، وفي وقت سابق من الشهر الجاري، حظرت الجماعة استخدام العملات الأجنبية في أفغانستان، مشيرة إلى الوضع الاقتصادي السيئ.

ومُنعت حركة "طالبان" من الوصول إلى الاحتياطيات الخارجية التي تراكمت لديها من قبل الحكومة السابقة، بما في ذلك ما يقرب من 10 مليارات دولار في الولايات المتحدة لدى البنك المركزي الأفغاني.

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