الشرطة البولندية تتهم نظيرتها في بيلاروسيا بتسهيل دخول 50 مهاجرا اليوم

اتهمت الشرطة البولندية نظيرتها في بيلاروسيا بتسهيل دخول مجموعة من المهاجرين اليوم بلغت 50 شخصا.

ووفقا لما نشرته الشرطة البولندية، عبر حسابها بموقع "تويتر": "بالأمس، قبل الخامسة مساءً، دخل حوالي 50 شخصًا بولندا بالقرب من قرية ستارزينا"، لافتة إلى أنه تم اعتقال 22 منهم بعد فترة وجيزة، واتضح أنهم عراقيون.

وتحدث الحساب الرسمي لوزارة الدفاع الوطني البولندية عبر تويتر عن هجوم استهدف القوات على الحدود، مساء أمس السبت خلال محاولة بعض المهاجرين دخول الأراضي البولندية، مؤكدة تعرض أفراجها إلى الرمي بالحجارة، وأن حجرة أصابت خوذة أحد ضباطها.

#Belarus seeks to escalate tensions on border with Poland. Last night, Belarusian forces used a vehicle to tear down the barbed-wire border fence. Our patrols were blinded by strobe lights and laser beams, tear gas was used by migrants against PL forces.https://t.co/g37bJ2KPnN — Stanisław Żaryn (@StZaryn) November 13, 2021

وقالت إن القوات البيلاروسية استخدمت مركبة لهدم السياج الحدودي من الأسلاك الشائكة، وتم تعمية دورياتنا بسبب الأضواء القوية وأشعة الليزر، واستخدم المهاجرون الغاز المسيل للدموع ضد القوات البولندية.

ووفقا لما نقلته "رويترز" فإن حرس الحدود البولندي، سجل ما مجموعه 223 محاولة دخول غير شرعي إلى الإقليم يوم أمس السبت.

وكانت الحدود بين بيلاروسيا وبولندا قد شهدت توترات خلال الأيام الأخيرة، على خلفية توافد آلاف من المهاجرين لدخول بولندا، وهو ما دفع الأخيرة إلى زيادة عدد جنودها عبر الحدود.

وتتهم بروكسل الرئيس ألكسندر لوكاشينكو بتنظيم "تهريب" لمرشحين للهجرة من أجل الضغط على الاتحاد الأوروبي بعد العقوبات التي استهدفت نظامه منذ إعادة انتخابه المتنازع عليها في أغسطس 2020، وهي اتهامات تدحضها مينسك.

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