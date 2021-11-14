أبي أحمد: إثيوبيا ستبقى قوة متحدة

قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، إن إثيوبيا ستبقى قوة متحدة، مشيرا إلى أن أطفالها سيواصلون العمل للحفاظ على هذه القوة، في الوقت الذي تواجه فيه البلاد اضطرابات وزحف نحو العاصمة تقوده جبهة تحرير تيغراي.

وكتب أبي أحمد، على "تويتر"، اليوم الأحد: "إن إثيوبيا دولة جميلة لكنه من النادر أن يتحدث الناس عن هذا الجمال".

ونشر رئيس الوزراء الإثيوبي صورا ترصد بعض جوانب الحياة الطبيعية في إثيوبيا.

وتابع: "هذه إثيوبيا التي سيواصل أطفالها بذل الكثير من الجهد والمثابرة لتبقى قوة متحدة".

يأتي حديث أبي أحمد، عن وحدة إثيوبيا في الوقت الذي تواجه فيه البلاد اضطرابات واسعة منذ الحملة العسكرية التي شنتها الحكومة على جبهة تيغراي الحاكمة في الإقليم إثر اتهامها بتنفيذ هجوم على موقع تابع للجيش الإثيوبي.

وفي الآونة الأخيرة أعلنت جبهة تحرير تيغراي تحالفها مع جبهة تحرير أورومو، التي تحراب الحكومة أيضا، وبدأت الزحف نحو العاصمة أديس أبابا.

The beautiful #Ethiopia one is rarely told about.



The #Ethiopia that her children will continue striving for as a united force. #ResilientlyOnwards pic.twitter.com/tE0VBNLEGX — Abiy Ahmed Ali 🇪🇹 (@AbiyAhmedAli) November 14, 2021

وتزامن ذلك مع إعلان عدة أحزاب في إثيوبيا سعيها لإسقاط حكومة أبي أحمد، بينما أعلنت الحكومة حالة الطوارئ في البلاد ودعت المواطنين للاستعداد للدفاع عن العاصمة أديس أبابا.

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