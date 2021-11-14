ملكة بريطانيا تنسحب من أول ظهور لها بعد خروجها من المستشفى بسبب التواء في الظهر

انسحبت ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، اليوم الأحد، من أول ظهور لها بعد خروجها من المستشفى ‏الشهر الماضي.‏

وكان من المقرر أن تحضر الملكة (95 عاما) اليوم، قداس يوم الذكرى في نصب سانوتاف التذكاري في لندن، لكنها انسحبت قبل أقل من ساعتين من موعد انطلاق الحدث، وذلك بسبب إصابتها بالتواء في الظهر، بحسب بيان صادر عن قصر بيكنغهام، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وأكد البيان أن الملكة تشعر بخيبة أمل من عدم تمكنها من حضور القداس.

وقال بيان القصر: "قررت الملكة بعد أن تعرضت لالتواء في ظهرها هذا الصباح، وبأسف شديد، أنها لن تتمكن من حضور قداس اليوم الأحد في النصب التذكاري".

وتابع أن "جلالة الملكة تشعر بخيبة أمل بسببب تفويتها للخدمة".

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" أن التواء ظهر ملكة بريطانيا ليس له علاقة بنصيحة طبيبها بلزوم الراحة.

وقداس يوم الأحد مخصص لإحياء ذكرى قتلى الحرب في بريطانيا، والذي يتم فيه وضع إكليل من الزهور بالإنابة عن ولي العهد البريطاني، أمير ويلز، الأمير تشارلز، وهو تقليد متبع طوال السنوات الماضية.

يشار إلى أن ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، ألغت بالفعل العديد من الارتباطات الملكية الشخصية لأسابيع، وذلك تنفيذا لنصيحة أطبائها لها.

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