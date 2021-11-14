وزير الخارجية التركي يزور إيران لبحث تعزيز العلاقات الثنائية

أعلنت وزارة الخارجية التركية، اليوم الأحد، أن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو سيزور طهران غدا لبحث تعزيز العلاقات بين البلدين.

أنطاكيا - سبوتنيك. وقالت الخارجية التركية، في بيان إن تشاوش أوغلو يعتزم زيارة طهران في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني، تلبية لدعوة نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.

وأضاف البيان أن تشاوش أوغلو سيبحث مع نظيره عبد اللهيان العلاقات الثنائية بين البلدين بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية.

وكانت وتيرة العلاقات بين أنقرة وطهران قد توترت خلال الفترة الماضية لعدة أسباب أحدثها بسبب التوترات على الحدود بين إيران وجارتها أذربيجان حليفة تركيا، ما دفع أنقرة لمنع دخول الشاحنات الإيرانية عبر جميع المعابر الحدودية بين البلدين.

وتأتي زيارة تشاوش أوغلو إلى إيران بالتزامن أيضا مع الانتقادات التي وجهتها أنقرة لطهران بالسماح للمهاجرين الأفغان بالعبور إلى تركيا هربا من حكم حركة طالبان المتشددة (منظمة تخضع لعقوبات أممية بسبب نشاطها الإرهابي) التي سيطرت على السلطة في أفغانستان في أغسطس/آب الماضي.

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