رئيس الأركان الهندي يزور إسرائيل لتعزيز التعاون العسكري

وصل رئيس أركان الجيش الهندي الجنرال مانوج موكوند نارافاني إلى إسرائيل، اليوم الأحد، للاجتماع بقادة عسكريين كبار، لبحث تعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن المسؤول الهندي سيلتقي رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي.

كما أشارت الصحيفة إلى أن مانوج موكوند نارافاني سيزور كذلك مقر قيادة القوات البرية للجيش الإسرائيلي.

وتعد هذه أول زيارة يقوم بها رئيس الأركان الهندي لإسرائيل منذ أن تولى منصبه في عام 2019.

وجاء في بيان صادر عن الجيش الهندي: "رئيس أركان الجيش سيمضي قدما في التعاون العسكري الثنائي بين إسرائيل والهند من خلال اجتماعات عديدة مع مسؤولين كبار في المؤسسة الأمنية ومن خلال تبادل الرؤى في القضايا العديدة المرتبطة بالدفاع".

وفي الشهر الماضي، اتفقت الهند وإسرائيل على تشكيل قوة عمل تتولى وضع خطة تحدد مساحات جديدة في التعاون العسكري بين الجانبين مدتها 10 سنوات.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الخطة سوف تتضمن المشتريات والإنتاج الدفاعي، والأبحاث والتطوير في المجال العسكري.

وشاركت الهند مؤخرا في تدريبات "العلم الأزرق" الجوية الدولية حيث أرسلت لأول مرة سرب مقاتلات من طراز "ميراج" إلى إسرائيل. وشاركت أيضا في تدريبات "العلم الأزرق" لعام 2017.