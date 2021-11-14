كيت ميدلتون تحتل مكان الملكة بعد وعكة الأخيرة الصحية... فيديو

وقفت كيت ميدلتون بجانب كاميلا دوقة كورنوال على شرفة وزارة الخارجية لإحياء ذكرى الأحد بينما وضع الأمير ويليام إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري

وتصدرت "دوقة كامبريدج" الحضور إلى جانب دوقة كورنوال وصوفي ويسيكس اليوم، عندما شاهدت طاقم إحياء الذكرى حسب صحيفة "الميرور".

ووقفت كيت في المنتصف مع كاميلا وصوفي على جانبيها على شرفة وزارة الخارجية بينما كان الأمير تشارلز والأمير وليام والأميرة آن والأمير إدوارد في الأسفل وهم يضعون أكاليل الزهور على النصب التذكاري.

ومع ذلك، فقد كان غياب الملكة عن المشهد واضحًا، حيث تعرضت لالتواء في ظهرها ولم تتمكن من حضور صلاة يوم الأحد لإحياء ذكرى اليوم.

وكانت النساء الثلاث يرتدين قبعات ومعاطف سوداء عليها زهور الخشخاش، في السنوات السابقة، وقفت الملكة على الشرف، بين كيت وكاميلا.

Kate Middleton takes Queen’s place at centre of balcony at Remembrance Sunday service https://t.co/m9uEcgt3II — Euro Journal - English News (@eurojournalENG) November 14, 2021

​وفي وقت سابق من اليوم، قال قصر باكنغهام إن:

"صاحبة الجلالة تشعر "بخيبة أمل" لتغيبها عن الحدث الذي يقام سنويًا عند النصب التذكاري في لندن".

وكان من المقرر أن تقود الملكة إليزابيث الأمة في إحياء ذكرى قتلى الحرب خلال أول مشاركة شخصية لها منذ دخولها المستشفى.

وأصر قصر باكنغهام على أن إجهاد ظهرها لم يكن مرتبطًا بإقامتها الأخيرة في المستشفى حيث أُجبرت على قضاء الليلة في مشفى الملك إدوارد السابع في ماريليبون الشهر الماضي للخضوع لـ "تحقيقات أولية" لحالة غير معروفة.

وقال مصدر ملكي: "إنه أكثر الأوقات المؤسفة لصاحبة الجلالة التي قضت مؤخرًا استراحة قصيرة في قصر ساندرينغهام في نورفولك لبضعة أيام وتركت تشعر بالراحة والتعافي عند عودتها إلى قلعة "وندسور".

"في محادثة مع الأطباء الملكيين، تقرر أن الالتواء في الظهر لا يسمح بالقيام برحلة بالسيارة أو الوقوف لفترة طويلة.

وانسحبت ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، اليوم الأحد، من أول ظهور لها بعد خروجها من المستشفى ‏الشهر الماضي.‏

وكان من المقرر أن تحضر الملكة (95 عاما) اليوم، قداس يوم الذكرى في نصب "سانوتاف" التذكاري في لندن، لكنها انسحبت قبل أقل من ساعتين من موعد انطلاق الحدث، وذلك بسبب إصابتها بالتواء في الظهر، بحسب بيان صادر عن قصر بيكنغهام.