خبير: استفزازات الناتو في البحر الأسود محاولة لجر روسيا إلى أزمة جديدة

قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة سيفاستبول الروسية الدكتور عمار قناة، إن تصرفات حلف الناتو في البحر الأسود تعتبر جزءا من العمليات الاستفزازية لجر روسيا إلى أزمة جديدة.

وأضاف عمار في حديثه لـ"راديو سبوتنيك"، أن هذه التصرفات تأتي بسبب الأزمة الداخلية لحلف الناتو وجملة التناقضات ما بين أوروبا وأمريكا، الأمر الذي لا يخدم المصالح الاستراتيجية الدولية.

وأوضح أن هناك تخبطا في السياسيات الغربية والأمريكية حيث لا توجد رؤية واضحة للتعامل مع روسيا أو الصين.

وأشار إلى أن تصريح الرئيس الروسي كان واضحا بعدم الرد على مثل هذه الاستفزازات، لأن سياسة روسيا الخارجية مبنية على التهدئة والتوصل لحلول سياسة والابتعاد عن عسكرة جميع الأزمات السياسية في العالم.

ووفقا له فإن أزمة المهاجرين العالقين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا سببها الأداء الضعيف للاتحاد الأوروبي تجاه الأزمة، لأنه يحاول التنصل من التزاماته الأخلاقية باختلاق أزمة سياسية، والقول بأن النظام في بيلاروسيا هو من يصنع هذه المشكلة.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، رصد طائرات استطلاع أمريكية في منطقة البحر الأسود ومرافقة 4 طائرات للناتو فوق البحر الأسود، مشددة على أن "النشاط العدواني" لحلف شمال الأطلسي يمثل "تهديدا" للأمن الإقليمي.

من جانبه، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال مقابلة تلفزيونية عبر قناة "روسيا 24" بأنه "لا حاجة لتصعيد التوترات في البحر الأسود".

إلى ذلك، حذرت بريطانيا من خطر اندلاع حرب عرضية بين روسيا والغرب، مشيرًا إلى أن احتمال حدوث ذلك حاليًا هو الأعلى منذ عقود.

تابع أحدث أخبار العالم عبر سبوتنيك عربي.