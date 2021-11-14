إسرائيل... الموافقة على قانون يحدد مدة ولاية رئيس الوزراء ونتنياهو يعترض

وافقت اللجنة الوزارية للتشريع في إسرائيل، اليوم الأحد، على قانون لتقييد مدة ولاية رئيس الوزراء بـ 8 سنوات.

وبحسب ما أفادت به قناة "كان" الرسمية، فإن القانون الذي قدمه وزير العدل جدعون ساعر، سيتم طرحه أمام الكنيست للتصويت عليه ليصبح قانونا نافذا حال حظي بالموافقة في ثلاث قراءات.

وينص القانون على عدم تولي عضو الكنيست الذي شغل منصب رئيس الوزراء لمدة ثماني سنوات، سواء على التوالي أم لا، توليه المنصب مجددا.

ولن يطبق القانون بأثر رجعي، لذلك ستتاح لرئيس المعارضة بنيامين نتنياهو الفرصة للترشح لمنصب وحتى للخدمة لمدة ثماني سنوات أخرى.

وكتب جدعون ساعر على حسابه بموقع تويتر: "تقييد الولاية (بدلا من ولاية غير محددة المدة) هو مبدأ مهم في أساس التصور بأن الحكومة ستعمل لصالح المواطنين بدلا من نفسها وبقائها".

הגבלת כהונה (במקום כהונה ללא הגבלה) היא עקרון חשוב בבסיס התפיסה שהשלטון יפעל לטובת האזרחים במקום למען עצמו ושרידותו.



נמשיך לחזק את ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. — Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) November 14, 2021

من جانبه شن حزب "الليكود" بقيادة نتنياهو هجوما على القانون قائلا في بيان إن "الديمقراطيات البرلمانية تترك القرار للجمهور بالاختيار في انتخابات حرة من سيواصل قيادته في كل مرة".

وقال نتنياهو الذي شغل منصب رئيس الوزراء الإسرائيلي 12 عاما متتالية إنه "يرفض" القانون "سواء انطبق عليه أم لا".

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