مقتل شخص وإصابة آخر جراء انفجار سيارة خارج مستشفى للنساء شمالي إنجلترا

وقالت شرطة ميرسيسايد، في بيان، اليوم الأحد "نؤكد أنه في تمام الساعة 10:59 صباحا [بتوقيت لندن]، تلقينا تقارير حول انفجار سيارة خارج مستشفى للنساء في مركز مدينة ليفربول.. للأسف، نؤكد وفاة شخص، ونقل آخر للمستشفى لتلقي العلاج".

One dead and another seriously hurt as car EXPLODES outside Liverpool hospital https://t.co/YGsBwS3G27 — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) November 14, 2021

وأضاف البيان "نبقى منفتحين على كل الاحتمالات التي أدت للانفجار، ولكن نظرا بالطريقة التي وقع بها الانفجار، فإن شرطة مكافحة الإرهاب تتولى التحقيق بالحادث".

وتابع البيان أنه "لم يتم إعلان بعد أن سبب الحادث عمل إرهابي".