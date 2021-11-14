بعد 12 عاما... إسرائيل تزيل الحراسة عن أسرة نتنياهو الشهر المقبل

قررت إسرائيل إزالة الحراسة اللصيقة عن أسرة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو والتي تتحمل الدولة تكاليفها بداية من الشهر المقبل.

وقال موقع "واللا" العبري إنه في السنوات الأخيرة، رافق سارة نتنياهو ويائير وأفنير نتنياهو حراس أمن وسيارة ملحقة بهم على حساب الدولة.

ومع تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة نفتالي بينيت في 13 يونيو/حزيران الماضي، تقرر إزالة الحراسة بعد ستة أشهر من انتهاء ولاية نتنياهو، أي في الأسبوع الثاني من ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وفق توصية جهاز الأمن العام "الشاباك".

وأثارت الترتيبات الأمنية لعائلة نتنياهو قدرا كبيرا من الاهتمام لدى الرأي العام الإسرائيلي خلال السنوات التي قضاها كرئيس للوزراء (12 عاما)، بما في ذلك حقيقة أن يائير وأفنير نتنياهو كانا أول أبناء رئيس وزراء يتمتعون بحراسة وثيقة منذ قيام إسرائيل.

وتم تأمين أسرة نتنياهو من قبل وحدة ماجن - وهي وحدة تأمين الشخصيات في مكتب رئيس الوزراء، والتي أمنت أيضا سارة نتنياهو وهي مسؤولة أيضا عن تأمين الوزراء في الحكومة.

وكانت عاصفة قد اندلعت في عام 2018 بعد أن قال رئيس جهاز الأمن العام السابق يورام كوهين في مقابلة إنه لا يعتقد أن أبناء نتنياهو بحاجة إلى حراسة دائمة ولكن على مر السنين ادعت الأسرة أنه بسبب التهديدات التي يتلقونها يحتاجون إلى الحراسة.

ويحظى نتنياهو نفسه بحكم كونه رئيس وزراء سابق بحراسة لصيقة وسيارة مصفحة بسائق وذلك لمدة 20 عاما من نهاية ولايته.

وفي يناير/كانون الثاني 2021، مددت اللجنة الوزارية لشؤون الشاباك، برئاسة الوزير السابق إيلي كوهين، فعليا فترة الحراسة لأفراد أسرة رئيس الوزراء - إلى عام واحد من نهاية فترة ولايته، على الرغم من توصية الشاباك باقتصار تلك المدة على 6 أشهر فقط.

ومع تولي الحكومة الجديدة مهام عملها، اجتمعت اللجنة الوزارية مجددا وقررت تقصير مدة الحراسة إلى ستة أشهر وفق توصية الشاباك.

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