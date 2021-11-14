قائد الحرس الثوري يصدر توجيها بشأن الزلزال القوي الذي ضرب إيران

أصدر قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسن سلامي، مساء اليوم الأحد، توجيها إلى جميع قوات الحرس الثوري بشأن الزلزال القوي الذي ضرب جنوب البلاد.

ونقلت " وكالة مهر " الإيرانية، عن المتحدث باسم الحرس الثوري، رمضان شريف، قوله إن "اللواء حسين سلامي أوعز بتجهيز جميع قوات الحرس الثوري لتقديم كافة المساعدات لضحايا الزلزال في محافظة هرمزكان.

وضرب زلزال بلغت قوته 6.5 درجة على مقياس ريختر، في وقت سابق اليوم الأحد، إقليم هرمزجان جنوب إيران قرب مدينة بندر عباس.

وأفادت "وكالة فارس" الإيرانية، بإعلان حالة الطوارئ القصوى في المناطق التي ضربها الزلزال في جنوب إيران، مشيرة إلى مقتل مواطن في كرمان وسقوط 3 إصابات نتيجة سقوط عمود الكهرباء الذي وقع إثر حدوث الزلزال.

وكان مركز الأرصاد الإماراتي، أعلن أن زلزال إيران، الذي شعر به السكان في بعض مناطق الدولة، وقع دون آثار سلبية على الإمارات، فيما أفادت وسائل إعلام سعودية، أن هزة أرضية خفيفة ضربت بعض المدن بالمناطق الشرقية في السعودية.

ووقع الزلزال، وفقا لمركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، في الساعة الثامنة بتوقيت غرينتش (الثانية عشرة و22 دقيقة و18 ثانية بعد منتصف ليلة السبت بالتوقيت المحلي)، وأكد المركز أن الزلزال وقع على بعد 8 كم من مدينة جويم و20 كم من مدينة بناروية، و26 كم من مدينة شهر بير و211 كم من مدينة شيراز مركز محافظة فارس جنوب إيران.

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