مستشفى إسرائيلي يتحول إلى "ساحة حرب"... فيديو

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 17 شخصا، وأصيب اثنان، في مشاجرة جماعية اندلعت مساء اليوم الأحد، أمام مستشفى شهير جنوب البلاد.

وذكرت القناة "13" الإسرائيلية أن مشاجرة جماعية اندلعت الليلة بين عائلتين بدويتين في مستشفى سوروكا في بئر السبع، سُمع خلالها إطلاق نار على أرض المستشفى، فيما أصيب شابان من سكان مدينة رهط في النقب، وكانا بحاجة إلى علاج طبي.

كما قام بعض المتورطين في المشاجرة برشق الحجارة. وبسبب الأحداث العنيفة أغلق المستشفى أبوابه أمام الزوار. وتم اعتقال 17 مشتبها بهم.

קטטה המונית בסורוקה: 17 עצורים ולפחות 2 פצועים



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ونقلت القناة عن شاهد عيان تصادف وجوده في مكان الحادث: "وصلنا إلى المستشفى بغرض الزيارة وفجأة سمعنا طلقات نارية. شعرت وكأننا في ساحة حرب حقيقية، حاولت الدخول وفجأة تم إلقاء الحجارة في كل مكان. ركضت إلى الخارج ثم أغلقوا المدخل ولم يسمحوا لنا بالدخول".

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