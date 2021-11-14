إسرائيل... مخاوف من تفجر الأوضاع بعد "تخريب" مقبرة إسلامية... فيديو

قالت قناة عبرية، إن مقبرة إسلامية تعرضت للتخريب في الأيام الأخيرة أثناء العمل لتوسيع موقع سياحي في شمال إسرائيل.

وبحسب قناة "كان" الرسمية، كجزء من العمل، تم إلقاء حطام البناء في المقبرة القديمة الموجودة في إحدى البلدات الإسرائيلية ما أدى إلى تضررها.

وأضافت القناة: "وصل ذلك إلى آذان كبار أعضاء الحركة الإسلامية الذين يريدون المجيء والاحتجاج على الفور. بعد ذلك، توقفت الأعمال".

חשש מעימותים בצפון | פסולת בניין הושלכה אל בית קברות מוסלמי עתיק בצפון, בזמן עבודות להרחבת אתר תיירות. גורמים בתנועה האסלאמית ובווקף ביקשו להגיע למקום כדי לאמוד את הנזק ולמחות. ביישוב שבתחומו בית הקברות, חוששים ממהומות ומדגישים שאין להם קשר לאתר התיירות@rubih67 #חדשותהערב pic.twitter.com/185P8ZS1Ms — כאן חדשות (@kann_news) November 14, 2021

وأكدت أن سكان المنطقة التي يقع فيها الموقع يخشون من أن يؤدي ذلك إلى أعمال شغب وفوضى، ويحاولون توضيح أن الموقع السياحي داخل المنطقة ولكنه ليس ملكا لهم، بل لصاحب مشروع خاص.

وأضافت "تستعد الشرطة الإسرائيلية لوصول حافلات تقل متظاهرين إلى المكان"، لافتة إلى أنه " في الوقت الحالي، ترد أنباء استخبارية عن تنظيم احتجاجات لكن لم يتضح موعدها".

وقال مصدر معني بالتفاصيل للقناة إنه سيتم إصلاح الضرر قريبا في محاولة لمنع تفاقم الأمور.

ولم تفصح القناة تحديدا عن موقع المقبرة التي تعرضت للتخريب بفعل إلقاء ركام بناء الموقع السياحي القريب داخلها.

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