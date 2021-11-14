إيران تكشف حقيقة تأثر محطة بوشهر النووية جراء الزلزال القوي

أكدت إيران، اليوم الأحد، أن الزلزال الذي ضرب محافظة هرمزكان لم يؤثر على محطة بوشهر النووية.

وقال قسم العلاقات العامة بمحطة بوشهر النووية (جنوب)، إن الزلزال بقوة 6.4 درجات لم يخلف أي آثار على المحطة ولم يخلّ بمسار العمل في أقسامها المختلفة.

وبحسب وكالة أنباء إرنا نقلا عن ذات المصدر، جميع الأقسام والأجهزة والمرافق والأبنية في محطة بوشهر النووية سليمة تماما، ولم تتوقف عن العمل إثر حادث الزلزال.

وأكد البيان، أن محطة بوشهر النووية مصمّمة وفقا لأحدث المواصفات والمعايير الدولية وبما يُمكنها من مقاومة أشد أنواع الزلازل حفاظا على سلامة المنطقة.

وفي وقت سابق من عصر اليوم، أعلن مركز الزلازل في الجمهورية الإسلامية عن وقوع زلزالين، الأول بقوة 6.4 والثاني بقوة 6.3 درجات على مقياس ريختر، وبفارق لحظات عن بعضهما الآخر، في مدينة "لافت" بمحافظة هرمزكان.

كآخر حصيلة لهذه الأحداث، أعلنت المتحدثة باسم جامعة هرمزكان للعلوم الطبية السيدة "فاطمة نوروزيان"، أن 27 شخصا أصيبوا بجروح طفيفة وأعراض تنفسية راجعوا على أثرها المستشفيات والمراكز العلاجية داخل المحافظة.

كما توفي شاب (27 عاما) إثر حادث سقوط عمود الكهرباء عليه جراء الزلزال.

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