للمرة الثالثة في يوم واحد.. زلزال يهز محافظة هرمزكان الإيرانية

ضرب زلزال محافظة هرمزكان الإيرانية، اليوم الأحد، لتصل بذلك عدد الزلازل التي ضربت المحافظة إلى 3 في يوم واحد.

ونقلت وكالة إرنا عن مركز رصد الزلازل بجامعة طهران، إن زلزالا ثالثا ضرب في مدينة قلعة قاضي بمحافظة هرمزكان (جنوب)، بلغت شدته 4.5 درجة على مقياس ريختر.

وأوضح المركز أن الزلزال الثالث وقع على عمق 10 كيلومترات من سطح الأرض وعند التقاء خطي العرض الشمالي 27:56 والطول الشرقي 56:24 درجة.

وفي وقت سابق من عصر اليوم، أعلن مركز الزلازل في الجمهورية الإسلامية عن وقوع زلزالين، الأول بقوة 6.4 والثاني بقوة 6.3 درجات على مقياس ريختر، وبفارق لحظات عن بعضهما الآخر، في مدينة "لافت" بمحافظة هرمزكان.

كآخر حصيلة لهذه الأحداث، أعلنت المتحدثة باسم جامعة هرمزكان للعلوم الطبية السيدة "فاطمة نوروزيان"، أن 27 شخصا أصيبوا بجروح طفيفة وأعراض تنفسية راجعوا على أثرها المستشفيات والمراكز العلاجية داخل المحافظة.

كما توفي شاب (27 عاما) إثر حادث سقوط عمود الكهرباء عليه جراء الزلزال.

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