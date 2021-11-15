وزير الخارجية المالي: لم نبحث في موسكو قضية إنشاء قاعدة عسكرية روسية

أكد وزير الخارجية المالي، عبد الله ديوب، اليوم الاثنين، أنه لم يبحث قضية إنشاء قاعدة عسكرية روسية في مالي خلال زيارته إلى موسكو.

موسكو -سبوتنيك. وقال ديوب لوكالة "سبوتنيك"، "لم تتم مناقشة هذا الموضوع. هذا الموضوع ليس على جدول الأعمال في مالي".

واعتبر الوزير المالي أن المهمة الأساسية للسلطات هي أن تتحمل البلاد مسؤولية أمنها وحماية الشعب والممتلكات، وحماية سلامة التراب الوطني ووحدة وسيادة مالي".

وأوضح ديوب أن هذا الدور منوط بالسلطات وقوات الدفاع والأمن المالية التي يجب أن تكون قادرة على القيام بهذا الدور.

وأشار عبد الله ديوب، إلى أن شركاء مالي يمكنهم تقديم أنواع مختلفة من الدعم لبلاده، مثل، "الدعم الفني، مجال التدريب، التكنولوجيا، المعدات اللازمة، والمساعدة الاستشارية".

وأضاف عبد الله ديوب: " كنا بحاجة إلى مساعدة خارجية في مرحلة معينة طلبناها ولا نستبعدها، لكن موضوع القاعدة العسكرية ليس على جدول الأعمال، ونأمل أن يتم استخدام جيشنا وقواتنا الدفاعية والأمنية. لضمان أمننا".

ولفت عبد الله ديوب إلى أن، نظيره الروسي سيرغي لافروف يشارك مالي رؤية السيادة، "لكي تتمكن البلاد من ضمان أمنها".

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