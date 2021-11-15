رئيس جمهورية لوهانسك الشعبية: لم يتم رصد طائرات مسيرة تركية الصنع فوق أراضينا

أكد رئيس جمهورية لوهانسك الشعبية المعلنة من طرف واحد، ليونيد باسيتشنيك، اليوم الاثنين، أنه لم يتم رصد طائرات مسيرة تركية الصنع فوق أراضي الجمهورية منذ نشوب الصراع في دونباس.

موسكو - سبوتنيك وقال باسيتشنيك لوكالة "سبوتنيك"، لم ترصد أبدا جمهورية لوهانسك الشعبية استخدام أوكرانيا لطائرات بدون طيار تركية من طراز "بيرقدار" فوق أراضي الجمهورية".

واستدرك قائلا، "لكن العدو استخدم طائرات بدون طيار أوكرانية، للاستطلاع ولقصف المناطق السكنية بالقرب من خط التماس، مما أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين".

هذا وأعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية في وقت سابق أن الجيش الأوكراني استخدم طائرات بدون طيار تركية من طراز "بيرقدار" لأول مرة في دونباس.

واعتبر وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، أن استخدام الطائرة دون طيار في دونيتسك، لا ينتهك اتفاقيات مينسك.

ووفقا لاتفاقيات مينسك لوقف إطلاق النار في شرق أوكرانيا، يُحظر استخدام طائرات دون طيار في دونباس، باستثناء الطائرات التابعة لبعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

ووصفت وزيرة الخارجية بجمهورية دونيتسك الشعبية (المعلنة من طرف واحد)، ناتاليا نيكونوروفا، في وقت سابق التصريحات الأوكرانية، بشأن استخدام الطائرات المسيرة من طراز "بيرقدار" لقصف مواقع لقوات الجمهورية، بـ "المضللة"، مشيرة إلى أنه لا يوجد ما يؤكد هذه التصريحات.

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