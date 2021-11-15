حطام فضائي يقترب من محطة الفضاء الدولية

صدرت تعليمات لرواد الفضاء الروس للاختباء في مركبة الفضاء Soyuz MS-19، حيث ستطير قطعة خطيرة من الحطام الفضائي عبر محطة الفضاء الدولية في الساعة 10:06 بتوقيت موسكو.

ووفقا لمركز تحكم المهمة في هيوستن، ستدخل المحطة في المستقبل القريب ممر التقارب المحتمل مع جسم الحطام الفضائي.

وبحسب للتعليمات الموجودة على متن المركبة، إذا اقتربت محطة الفضاء الدولية من جسم يحتمل أن يكون خطيرا، يجب أن يكون الطاقم في المركبة الفضائية وقت التقارب.

هذا وأعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، في وقت سابق، أن محطة الفضاء الدولية استعادت اتجاهها في الفضاء بعد فقدان السيطرة عليها لمدة 30 دقيقة مؤكدة أن الحادث لم يشكل أي تهديد للطاقم.

وقالت الوكالة في بيان، اليوم السبت: "استعاد مراقبو الرحلة السيطرة على موقع المحطة الفضائية في غضون 30 دقيقة، هي الآن في وضع مستقر. الطاقم كان مستيقظًا أثناء الحادث ولم يتعرض لأي خطر".

يذكر أن محطة الفضاء الدولية فقدت اتجاهها في الفضاء أثناء اختبار محركات المركبة الفضائية "سويوز إم إس -18"، وتم استخدام محركات الجزء الروسي من المحطة لاستعادته.