جنوب أفريقيا "تسحب الدعم" عن ملكة جمالها بسبب مشاركتها بفعالية في إسرائيل

سحبت حكومة جنوب أفريقيا، اليوم الأحد، الدعم عن ملكة جمال البلاد الحالية بسبب تمسك القائمين على نشاطاتها بإشراكها في مسابقة ملكة جمال الكون التي تستضيفها إسرائيل الشهر المقبل.

وأفادت وزارة الفنون والثقافة في جنوب أفريقيا في بيان بأنه "تبين أنه من الصعب إقناع منظمي مسابقة ملكة جمال جنوب أفريقيا بإعادة النظر في قرارهم المشاركة في مسابقة ملكة جمال الكون"، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

وأضافت الوزارة: "الفظائع المرتكبة من إسرائيل في حق الفلسطينيين موثقة جيداً، ولا يمكن للحكومة بوصفها ممثلا شرعيا عن شعب جنوب أفريقيا أن تربط نفسها بذلك بضمير مرتاح".

وحذّر وزير الثقافة الجنوب أفريقي من أن تشبث المنظمين بموقفهم قد يفضي إلى "نتائج كارثية على مستقبل لاليلا مسواني وموقعها العام كشابة سوداء".

وأعلنت حكومة جنوب أفريقيا أن "سحب دعمها" جاء بعد إصرار المنظمين المحليين للمسابقة الجمالية في جنوب أفريقيا على تمثيل "لاليلا مسواني" بلدها في مسابقة ملكة جمال الكون، التي تستضيفها مدينة إيلات الإسرائيلية على سواحل البحر الأحمر في الـ 12 من ديسمبر/كانون الأول.

هذا وكان منظمو مسابقة ملكة جمال جنوب أفريقيا أشاروا الأسبوع الماضي إلى أن مسابقة ملكة جمال الكون ليست "حدثا سياسيا".