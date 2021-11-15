إطلاق سراح صحفي أمريكي بعد الحكم عليه بالأشغال الشاقة 11 عاما في ميانمار

قال بيل ريتشاردسون، سفير الولايات المتحدة السابق لدى الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، إن الصحفي الأمريكي داني فينستر، الذي حُكم عليه قبل أيام فقط بالأشغال الشاقة لمدة 11 عاما في ميانمار، أطلق سراحه وهو في طريقه إلى الوطن.

وأوضح ريتشاردسون في بيان أن فينستر سُلم إليه في ميانمار وسيعود إلى الولايات المتحدة عبر قطر خلال اليوم ونصف اليوم التاليين، حسبما أفادت وكالة "أسوشيتيد برس".

وأضاف ريتشاردسون: "هذا هو اليوم الذي تأمل أن يأتي عندما تقوم بهذا العمل. نحن ممتنون للغاية لأن داني سيتمكن أخيرا من إعادة الاتصال بأحبائه، الذين ظلوا يدافعون عنه طوال هذا الوقت، رغم الصعاب الهائلة".

وأشار الدبلوماسي الأمريكي إلى أنه تفاوض على إطلاق سراح فينستر خلال زيارة أخيرة لميانمار عندما عقد اجتماعات وجها لوجه مع الجنرال مين أونغ هلاينغ، الحاكم العسكري لميانمار.

أدين فينستر، مدير تحرير المجلة الإلكترونية "فرونتير ميانمار"، اتهم يوم الجمعة بنشر معلومات كاذبة وتحريضية، والاتصال بمنظمات غير قانونية وانتهاك لوائح التأشيرات.

كان حكم فينستر، أقسى عقوبة حتى الآن بين الصحفيين السبعة المعروف أنهم أدينوا منذ أن أطاح جيش ميانمار بالحكومة المنتخبة للزعيمة الحائزة على جائزة "نوبل" أونغ سان سو كي في فبراير/ شباط.

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