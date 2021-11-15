"أعرف العالم"... أردوغان يصف نفسه بأكثر قادة العالم خبرة

وقال الرئيس التركي في لقاء مع الشباب في محافظة كاناكالي شمال غربي تركيا، والذي بث على صفحته الخاصة في "تويتر": "أعرف العالم. من بين قادة اليوم، أنا الأكثر خبرة. أقول هذا ليس من أجل التباهي، ولكن لتحديد مكاني بين القادة الآخرين. لأنه من المهم لشعبي معرفة من هو".

هذا وأصبح أردوغان رئيسا لوزراء تركيا عام 2003 بعد فوز حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه بالانتخابات البرلمانية. وفي عام 2014، انتخب رئيسا لتركيا، وأعيد انتخابه في عام 2018 بعد انتقال البلاد إلى الشكل الرئاسي للحكومة.