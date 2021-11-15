الشرطة البريطانية تكشف تفاصيل جديدة في تفجير ليفربول

كشفت الشرطة البريطانية عن تفاصيل جديدة في حادث انفجار سيارة أجرة في مدينة ليفربول شمالي إنجلترا.

وصرحت الشرطة، اليوم الاثنين، إن العبوة الناسفة التي استخدمت في تفجير سيارة الأجرة، كانت محمولة على متنها من قبل مسافر قتل في التفجير، بحسب "رويترز".

وذكرت الشرطة أنها تعرف هوية المسافر، لكنها لا تستطيع أن تكشف عنها.

وقال روس جاكسون من شرطة مكافحة الإرهاب: "على الرغم من أن الدافع وراء الحادث غير مفهوم حتى الآن، وبالنظر لكل الملابسات، تم إعلانه حادثا إرهابيا وشرطة مكافحة الإرهاب تواصل التحقيق".

وأعلنت الشرطة البريطانية مقتل شخص وإصابة آخر في انفجار سيارة خارج مستشفى النساء بمدينة ليفربول شمالي إنجلترا أمس الأحد.

وذكرت شرطة مرسيسايد أن المركبة، وهي سيارة أجرة، توقفت خارج المستشفى قبل قليل من وقوع الانفجار. وقالت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل في تغريدة إنها تتلقى مستجدات الواقعة أولا بأول.