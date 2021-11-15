تسجيل
13:05 GMT15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    موظف في الرعاية الصحية يحضر جرعة من لقاح فايزر ضد فيروس كورونا (كوفيد-19) خلال إطلاق حملة واسعة النطاق للتطعيم باللقاح في روندا، إسبانيا، 11 فبراير 2021

    المال يغلب العاطفة... لماذا ترفض شركة "فايزر" مشاركة لقاح كورونا مع الدول الفقيرة؟

    © REUTERS / Jon Nazca
    العالم
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر
    https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/03/1048263625_0:320:3072:2048_1200x675_80_0_0_d417dc7d84f2569bb8bcd93e47a5b2c9.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202111151050709042-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D8%BA%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B7%D9%81%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AD-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%8A%D8%B1%D8%A9%D8%9F/

    تصادم اثنان من أقوى الشخصيات التي قادت جهود مكافحة الوباء عالميا، في يوليو/ تموز الماضي، خلال قمة افتراضية مغلقة معنية ببحث إيصال المزيد من اللقاحات إلى الأماكن الأكثر فقرا في العالم.

    آنذاك، هاجم تيدروس أدهانوم غيبريسوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، ما وصفه بـ"اختلال صادم في التوازن" في توفير اللقاحات، بحسب تقرير لوكالة "بلومبيرغ".

    أشخاص يرتدون كمامات للوقاية من فيروس كورونا يجلسون على متن حافلة في بلغراد، صربيا،11 يناير 2021.
    © AP Photo / Darko Vojinovic
    دراسة: الوباء سلب هذه الأمم 28 مليون عام من أعمار أبنائها

    وقال إنه من غير المقبول أن يكون المصنعون الذين يسعون وراء الأسعار الأعلى قد زودوا البلدان الغنية بأغلبية ساحقة - ويدفعون الآن إلى إعطاء جرعات معززة لنفس القلة من الأثرياء – وأخبر المنتجين بأنه "لا يرى الالتزام المتوقع منهم".

    في المقابل، قال الرئيس التنفيذي لـ"فايزر"، ألبرت بورلا، الذي حصل أكثر من مليار شخص على لقاح شركته، إن تيدروس كان يتحدث "بشكل عاطفي". فيما رد مدير منظمة الصحة بالقول: "في الواقع، أنا لست عاطفيا"، مشددا على أن هناك حاجة ملحة لتوظيف المزيد من اللقاحات.

    الحقيقة الصادمة

    هذا السجال الصدامي والذي لم يكشف عنه من قبل، أزاح الستار عن حقيقة غير مريحة مفادها أن عدم المساواة في اللقاحات لم يحدث من تلقاء نفسه، وكان نتيجة لقرارات من قبل المديرين التنفيذيين للشركات والمسؤولين الحكوميين.

    وبعد مرور نحو عام على إطلاق الجرعات الأولى، لا يزال منتجو اللقاحات في العالم الغربي ومسؤولو الصحة العامة، يكافحون من أجل إيجاد أرضية مشتركة من أجل سد الفجوة المتسعة بين بعض الدول.

    اعتبارا من أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني، تم تلقيح 6% فقط من الأشخاص في أفريقيا بشكل كامل. النقطة الشائكة في هذا الأمر هي من يتحكم في تركيبات اللقاح السرية التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات؟

    والآن أصبحت التداعيات العريضة لعدم توازن إمدادات اللقاح أكثر وضوحا، حيث بدأت أمريكا ودول أوروبا التي استأثرت بنصيب الأسد من الإنتاج، في اعتبار الوباء جزءا من الماضي، في حين لا يزال الفيروس ينتشر في معظم أنحاء العالم.

    بدأت شركات "فايزر" و"مودرنا" و"أسترازينيكا" و"جونسون آند جونسون" قبل عام تقريبا، في إرسال معظم إنتاجها من اللقاحات إلى البلدان الغنية بدلا من الفقيرة، لكن سرعات ما افترقت هذه المسارات، وفقا لبيانات شركة الأبحاث البريطانية "أيرفينيتي".

    إمدادات غير متوازنة

    تظهر البيانات على سبيل المثال، أن الجزء الأكبر من لقاح "فايزر" الذي بلغت مبيعاته نحو 2.11 مليار جرعة، ذهب إلى 5 دول، هي الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وإيطاليا وفرنسا وألمانيا، بحلول نوفمبر.

    لقاح AstraZeneca
    © REUTERS / DADO RUVIC
    مكاسب الوباء... كم ستجني شركات الأدوية من بيع لقاح كورونا؟

    كان نصيب البلدان متوسطة الدخل من هذه الكمية يعادل الربع تقريبا، فيما لم تحظى الدول منخفضة الدخل والفقيرة بأكثر من نحو 100 مليون جرعة، مع العلم أن الإمدادات تركزت في البداية عند الدول الأغنى وحتى وقت قريب.

    بالنسبة للقاحات "مودرنا" التي صدر منها 568 مليون جرعة فتركزت كلها تقريبا في الولايات المتحدة بجانب بعض الدول الغنية، ولم يصل منها سوى كميات محدودة للغاية إلى بعض الدول متوسطة ومنخفضة الدخل، ولم يصل شيء منها للبلدان الفقيرة.

    أما لقاح "جونسون آند جونسون" الذي بدأ توريده في مرحلة متأخرة نسبيا، فقد حصلت الحكومات على 162 مليون جرعة منها (الجرعة الواحدة تكفي لتطعيم الشخص بشكل كامل)، وتركزت أغلبها في الولايات المتحدة والدول الأكثر ثراء، لكن الدول متوسطة ومنخفضة الدخل والفقيرة حصلت على حصة معقولة نسبيا (الثلث تقريبا).

    على جهة أخرى، بالنسبة للقاح أسترازينيكا، والذي تم إنتاج 2.2 مليار جرعة منه، كان نصيب الأسد للدول منخفضة الدخل، حيث حصلت الهند وحدها – التي تساعد في إنتاج اللقاح - على 1.1 مليار جرعة.

     فيما حصلت دول أخرى فقيرة ومنخفضة الدخل على حصص أقل بكثير، ونالت الدول الغنية ومتوسطة الدخل حصصا لا بأس بها (بريطانيا 85 مليون جرعة، البرازيل 131 مليون جرعة).

    دوافع الشركات

    لم تنتج "مودرنا" من قبل أي دواء مرخص، وبالكاد تمكنت من التوسع لتصدير لقاحها إلى الدول الغنية، ويرجع ذلك إلى قيود التصدير والتزامها بتزويد الولايات المتحدة وأوروبا مبكرا باللقاح.

    صورة مجهرية إلكترونية لعينة من مريض، لجزيئات فيروس SARS-COV-2، والمعروفة أيضًا باسم الفيروس التاجي الجديد كورونا، الفيروس الذي يسبب مرض Covid-19.
    © REUTERS / NIAID-IRF
    تفكيك مؤامرة كورونا... ما حقيقة تورط مختبر ووهان و"فايزر" مع أثرياء أمريكا لنشر الوباء

    أما لقاح "جونسون آند جونسون" جاء بعد أشهر من اللقاحات الثلاثة الأخرى، وكان نصيبه أقل في السوق. أما "أسترازينيكا" فاستطاعت زيادة إمداداتها إلى البلدان الأقل دخلا بشكل سريع من خلال ترخيص إنتاجها في الهند والتعهد ببيع اللقاح بسعر التكلفة.

    لكن شركة "فايزر"، التي تنتج وتوزع أكبر إمداد لأحد أكثر اللقاحات فعالية، تتوقع أن يدر لها نحو 36 مليار دولار من الإيرادات هذا العام، وتظهر البيانات أنها المورد الأول للقاح فيروس كورونا إلى الدول الأكثر ثراء.

    في الأشهر الأخيرة، بدأت شركة "فايزر" في زيادة عمليات تسليم اللقاحات بسرعة خارج فئة "الدول الأغنى"، وقالت الشركة إنها شحنت حتى 7 نوفمبر أكثر من 658 مليون جرعة إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل من أصل ملياري جرعة تم تسليمها.

    وبحلول نهاية العام، تتوقع أن يصل هذا الرقم إلى 1.1 مليار جرعة من حوالي 3 مليارات تم إنتاجها.

    ومع ذلك، وبخلاف مثلا شركة "أسترازينيكا" ومنافسين شرقيين، هناك نقطة واحدة لن يتراجع عنها الرئيس التنفيذي لشركة "فايزر" وهي سرية صيغة اللقاح.

    رسالة الشركة للفقراء

    تدفع البلدان بقيادة الهند وجنوب أفريقيا باقتراح في منظمة التجارة العالمية للتنازل عن حقوق الملكية الفكرية للقاحات وعلاجات "كوفيد 19".

    الجزائر، 21 أبريل 2020
    © REUTERS / Ramzi Boudina
    الدول الرابحة والخاسرة من ارتفاع أسعار السلع... تعرف على موقف روسيا ومصر والسعودية

    لكن بورلا، الذي وصف حقوق الملكية الفكرية بأنها "دماء القطاع الخاص"، كان الأكثر صراحة بين زملائه من الرؤساء التنفيذيين في مقاومة هذه الدعوات لمشاركة تقنيته.

    وقالت "فايزر" في بيان ردا على أسئلة حول هذه القصة: "يستند اقتراح التنازل إلى فكرة خاطئة مفادها أن الوصول إلى اللقاح محدود بسبب المستويات الحالية للتصنيع. الصناعة في طريقها بالفعل إلى إنتاج لقاحات كافية للعالم بأسره بحلول منتصف العام المقبل".

    رسالة بورلا إلى البلدان الفقيرة هي "الإسراع وشراء منتجه" الذي يبيعه على نطاق متدرج، حيث قارن سعر الجرعة بسعر الوجبة الجاهزة بالنسبة للبلدان الأكثر ثراء، أو نحو 20 دولارا، ونصف ذلك بالنسبة للدول ذات الدخل المتوسط​​، وبسعر التكلفة بالنسبة للبقية.

    وقال بورلا في مقابلة مع تلفزيون "بلومبيرغ" في الثاني من نوفمبر: "يجب عليهم تقديم طلباتهم لعام 2022". وردا على سؤال عما إذا كانت مخصصات لقاحه تأخذ في الاعتبار حالات الإصابة في بلد ما، أجاب بالنفي.

    وقال: "إننا نتناولها فيما يتعلق بعدد الجرعات التي لدينا ومن يريد الحصول عليها". معظم المناقشات الآن مع البلدان ذات الدخل المتوسط ​​والمرتفع، ذوي الدخل المرتفع بشكل أساسي".

    بذلت "فايزر" جهدا هائلا لتكون أول من يطور لقاحا مضادا للفيروس الذي سبب جائحة، وينسب الفضل في ذلك إلى قيادة بورلا الرشيدة، لكن هذا الإنجاز يكافئ الشركة بشكل كبير أيضا.

    سيكون اللقاح مصدر معظم الإيرادات والأرباح المحققة من قبل الشركة (20 مليار دولار من الأرباح قبل خصم الضريبة في عام 2021، بما في ذلك حصة 50% للشريك الألماني).

    بخلاف شركات أخرى (من بينها مودرنا)، لم تتحاور "فايزر" بشأن لقاحها مع مجموعة "براءات اختراع الأدوية" المعنية بإتاحة الوصول إلى الأدوية والتقنيات الطبية.

    لكنها تتحدث إلى المجموعة حول توسيع الوصول إلى منتجها الجديد "حبوب كوفيد" الخاصة بها والتي أثببت فعالية بنسبة 89% في الحد من الوفيات، ومع ذلك، وكما هو الحال مع اللقاحات، ستكون هناك معركة حول من سيكون الأول في صف الحصول على هذا المنتج الذي من شأنه محاصرة الوباء.

    انظر أيضا:

    بوتين: بإمكان منظمة الصحة العالمية الإسراع في تسجيل اللقاحات ضد فيروس كورونا
    وزارة الصحة الأردنية تعلن موعد الجرعة الثالثة من لقاح كورونا
    مصر.. ما هي عقوبات الموظفين الممتنعين عن تلقي لقاح كورونا
    الكلمات الدلالية:
    منظمة الصحة العالمية, الولايات المتحدة الأمريكية, فيروس كورونا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    فرقة الاستعراض الجوي الفرسان الروس، خلال معرض دبي للطيران 2021 في دبي، الإمارات، 14 نوفمبر 2021.
    "الفرسان الروس" يفتتحون معرض دبي للطيران
    الجيش الروسي يبتكر مكملًا غذائيًا ضد كوفيد-19
    الجيش الروسي يبتكر مكملًا غذائيًا ضد "كوفيد-19"
    إنفوجراف... معلومات عن الجيشين السعودي والإماراتي
    معلومات عن الجيشين السعودي والإماراتي
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك