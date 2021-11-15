حكومة دلهي ترفض إعلان الإغلاق العام رغم بلوغ التلوث مستوى خطيرا

رفضت حكومة دلهي، اليوم الاثنين، دعوة المحكمة العليا في الهند لإعلان "حظر التلوث"، حيث ظل طلاب المدارس في منازلهم طيلة أسبوع بسبب مستويات الضباب الدخاني الخطيرة.

تنخفض جودة الهواء في دلهي - من بين أكثر مدن العالم تلوثا - بشكل منتظم إلى فئة "شديدة" في الشتاء مع ارتفاع مستويات الجسيمات الضارة عند حد خطير، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس".

ويوم السبت، اقترحت المحكمة العليا لأول مرة فرض "إغلاق بسبب التلوث"، مما يؤدي فعليا إلى إبقاء سكان المدينة الضخمة البالغ عددهم 20 مليون نسمة في منازلهم.

لكن في مذكرة وجهت للمحكمة يوم الاثنين، قالت حكومة المدينة إن مثل هذه الخطوة لن تكون "ذات مغزى" إلا إذا تم تضمين الولايات المحيطة بدلهي أيضا.

أحد العوامل المساهمة في الضباب الدخاني الذي يخيم على المدينة في الشتاء هو الدخان المنبعث من المزارعين الذين يحرقون بقايا محاصيلهم في الولايات المجاورة. كما تحيط دلهي العديد من المدن التابعة مثل نويدا وغازي آباد التي يقطنها ملايين الأشخاص.

وقالت حكومة دلهي: "بالنظر إلى الحجم الصغير لدلهي، سيكون تأثير الإغلاق محدود على نظام جودة الهواء". ومع ذلك أقرت بأن الصناعة كانت أكبر مساهم في تلوث الهواء في المدينة يليها النقل والغبار المنبعث من الطرق ومواقع البناء.

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