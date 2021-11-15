البيت الأبيض يحسم جدل تقارير تتناول "سخط وخلل" داخل مكتب نائبة بايدن

دافعت السكرتيرة الصحفية في البيت الأبيض، جين ساكي، عن كمالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، ‏جو بايدن، وذلك بعد ساعات من نشر تقرير يتناول "سخط واختلال وظيفي" داخل مكتبها.‏

وكتبت ساكي عبر حسابها على موقع "تويتر"، أمس الأحد: "إلى كل من يحتاج إلى سماع ذلك، إن نائبة الرئيس هاريس ليست فقط شريكا حيويا للرئيس الأمريكي، ولكنها قائدة جريئة تتعامل مع التحديات الرئيسية والمهمة التي تواجه البلاد، بداية من حقوق التصويت ونهاية بمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة".

For anyone who needs to hear it. @VP is not only a vital partner to @POTUS but a bold leader who has taken on key, important challenges facing the country—from voting rights to addressing root causes of migration to expanding broadband. — Jen Psaki (@PressSec) November 15, 2021

وجاءت تغريدة جين ساكي بعد تقرير نشرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية، تزعم فيه أن العديد من مساعدي كمالا هاريس يشعرون أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قد يقوم بتهميش دورها، وأن نائبة الرئيس نفسها تشعر بأنها "مقيدة لما يمكن أن تفعله من الناحية السياسية".

وفي سياق متصل، رفضت سيمون ساندرز، المتحدثة باسم كمالا هاريس، تقرير "سي إن إن"، ووصفته بأنه "ثرثرة"، وذلك في بيان نشر على "تويتر".

وقالت ساندرز: "لمن المؤسف أنه بعد رحلة مثمرة إلى فرنسا أكدنا فيها من جديد علاقتنا مع أقدم حليف لأمريكا وأظهرنا ريادة أمريكا على المسرح العالمي، وبعد إقرار مشروع قانون تاريخي للبنية التحتية من الحزبين سيخلق فرص عمل ويعزز مجتمعاتنا، فإن بعض وسائل الإعلام تركز على القيل والقال، وليس على النتائج التي أحرزها الرئيس مع نائبته".

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