صحفيا "آر تي" يمثلان أمام محكمة بولندية بعد اعتقالهما على الحدود مع بيلاروسيا

كشف متحدث باسم الشرطة في محافظة بودلاسكي البولندية، اليوم الاثنين، لوكالة "سبوتنيك" عن نقل مراسل "آر تي فرنسا" ديفيد خليفة والمصور جوردي ديموري، إلى محكمة مدينة سوكولكا.

وارسو- سبوتنيك. في وقت سابق، اعتقل خليفة وديموري على الحدود البولندية البيلاروسية، وأخبرت شرطة محافظة بودلاسكي "سبوتنيك" أنها احتجزت طاقم قناة "آر تي فرنسا" بزعم وجودهما غير القانوني في منطقة الطوارئ.

وقال متحدث باسم الشرطة إنهما "أحيلا إلى محكمة ستبت في قضيتهما". في وقت سابق، أعربت رئيسة تحرير "آر تي فرنسا"، كسينيا فيدوروفا، عن أملها في ألا يكون احتجاز طاقم التصوير مرتبطا بحقيقة أنهما يعملان لصالح "آر تي".

وأضافت فيدوروفا أنهما وصلا إلى الحدود ببطاقات الهوية ذات الصلة، كما أخبرت "سبوتنيك" أن الصحفيين ربما لم يكونا على علم بمنطقة الطوارئ التي يبلغ طولها ثلاثة كيلومترات على الحدود.

تشهد الحدود البولندية البيلاروسية توترا منذ أسابيع بسبب تدفق المهاجرين غير الشرعيين عبرها، أملا في الدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي، التي تتهم بدورها بيلاروسيا بمحاولة الضغط عليها، فيما نشرت بولندا عشرات الآلاف من الجنود وقوات الأمن لصد المهاجرين.

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