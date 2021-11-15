إيران: الولايات المتحدة تدعم الجماعات التكفيرية في أفغانستان

صرح المبعوث الإيراني الخاص بالشأن الأفغاني، حسن كاظمي قمي، صباح اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة تستمر في محاولاتها لدعم الجماعات التكفيرية في المنطقة، بما فيها تنظيم "داعش" الإرهابي، وذلك بعد هزيمتها في أفغانستان.

وخلال زيارته العاصمة الأفغانية كابول، على رأس وفد رفيع المستوى، قال المبعوث الإيراني للصحفيين في إشارة إلى هزيمة أمريكا في أفغانستان: "إن بعض الدول تدعم الإرهابيين في أفغانستان لشن حرب بالوكالة في هذا البلد"، معرباً عن ضرورة التعاون لمكافحة الإرهاب.

وفيما يتعلق بمسألة الاعتراف بحكومة طالبان، أكد كاظمي قمي على احترام إيران لإرادة الشعب الأفغاني في تقرير مصيره، فيما أعرب عن أمله في أن يكون تشكيل حكومة قوية في أفغانستان بوابة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأشار المبعوث الإيراني الخاص بالشأن الأفغاني إلى أن إيران وأفغانستان يواجهان العقوبات الغربية غير العادلة، وبذلك فإن التعاون المشترك لتأمين حدود البلدين هو مسألة في غاية الأهمية.

ولفت كاظمي قمي إلى أن موقف إيران سيبقى دائماً داعماً للشعب الأفغاني في جميع المجالات الأمنية والاقتصادية والسياسة.

ويركّز الهدف من هذه الزيارة على "مناقشة القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية في أفغانستان وموضوع اللاجئين مع مسؤولي الحكومة المؤقتة الحالية"، بحسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية. وجدير بالذكر أن المبعوث الإيراني الخاص بالشأن الأفغاني، حسن كاظمي قمي، كان قد شغل في وقت سابق منصب السفير الايراني لدى العراق والقنصل العام في ولاية هرات الأفغانية.