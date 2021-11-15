ترحيل امرأة صينية إلى بلادها بعد تعديها على المنتجع المقيم فيه ترامب

قامت السلطات الأمريكية بترحيل امرأة صينية إلى بلادها الأسبوع الحالي، بعد أن تم إدانتها بالتعدي على ‏ممتلكات الغير في منتجع "مار إيه لاغو" بولاية فلوريدا الأمريكية، الذي يقيم فيه الرئيس الأمريكي ‏السابق دونالد ترامب.‏

وظلت المرأة وهي سيدة أعمال صينية محتجزة لدى سلطات الهجرة الأمريكية لما يقرب من عامين، بحسب صحيفة "ميامي هيرالد" الأمريكية.

وتم إلقاء القبض على يوجينغ تشانغ، البالغة من العمر 35 عاما، في 30 مارس/ آذار 2019، بعد أن تمكنت من الوصول إلى نادي بالم بيتش الخاص بينما كان ترامب هناك.

وقال عملاء الخدمة السرية إن تشانغ كذبت عليهم من أجل الدخول، وأثارت شكوكهم بعد أن أعطت الموظفين ردود مختلطة حول سبب وجودها هناك.

وكشف أحد العملاء أن تشانغ كان في حوزتها 4 هواتف خلوية، وحاسوب محمول، وقرص صلب، وذاكرة بيانات فلاش تحتوي على برمجيات خبيثة أو فيروس، وفقا لموقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي.

وأثار اعتقال يوجينغ تشانغ مخاوف بشأن الأمن القومي، وكذلك تساؤلات حول ما إذا كانت جاسوسة صينية.

Yujing Zhang, a Chinese businesswoman convicted of trespassing at President Donald Trump’s Mar-a-Lago club and lying to Secret Service agents, was deported over the weekend, federal authorities said, more than two years after serving her sentence. https://t.co/XBcKfAyUxS — WSVN 7 News (@wsvn) November 15, 2021

وفي سبتمبر/ أيلول 2019، أُدينت تشانغ بتهمة الكذب على ضابط فيدرالي والتعدي على ممتلكات الغير، لكن لم يتم اتهامها بالتجسس أبدا ، ولم يقدم المدعون تفسيرا لما كانت تشانغ تنوي القيام به بالضبط في منتجع "مار إيه لاغو".

وقالت تشانغ لقاضي المحكمة الجزئية الأمريكية، روي ألتمان، إنها جاءت إلى "مار إيه لاغو" بغرض "مقابلة الرئيس دونالد ترامب والأسرة وتكوين صداقات فقط"، بحسب ما ذكرته وكالة "أسوشيتيد برس" للأنباء.

وقالت أيضا إن ترامب أبلغ المراسلين أنه دعاها للحضور، وهو نفاه القاضي ألتمان، ووصف مزاعمها بأنها "كذبة".

Yujing Zhang’s was arrested on a trespassing charge for 8 months in March 2019, when she flew from China to a gala at Mar-a-Lago where she hoped to meet Trump. She was then transfered to immigrant detention for 2 years and was deported yesterday. So sad. https://t.co/cS6FU93ixl — Isabel Sousa (@es_campanita) November 14, 2021

وحُكم على يوجينغ تشانغ بالسجن 8 أشهر، وأمر القاضي بتسليمها إلى مسؤولي الهجرة لترحيلها بعد الإفراج عنها.

وأشار مسؤولو الهجرة والجمارك لصحيفة "ميامي هيرالد" الأمريكية إلى أن تشانغ نُقلت إلى سلطات الهجرة بعد أن أكملت عقوبتها في ديسمبر/ كانون الأول 2019، وبسبب التأخير في ترحيلها من البلاد بسبب ظروف فيروس كورونا، تم احتجازها لما يقرب من عامين إضافيين.

وأفادت صحيفة "ميامي هيرالد" أن تشانغ قدمت التماسا للمثول أمام القضاء في ديسمبر 2020 من أجل تسريع عملية ترحيلها، حتى تتمكن من العودة إلى بلدها الصين، وكتبت بخط يدها في الالتماس أن ما يحدث معها "ينتهك الحقوق الأساسية لأي شخص"، كما لفتت إلى أنها لا تملك المال للاتصال بأسرتها في الصين وتحتاج إلى محامي للمساعدة في الخروج من حجز الهجرة.