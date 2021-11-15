الجيش النيجيري يعلن قتل أكثر من 50 عنصرا من "داعش" شمال شرقي البلاد

أعلن الجيش النيجيري، أنه نجح في تحييد أكثر من 50 عنصرا من تنظيم "داعش – ولاية غرب أفريقيا"، خلال الهجوم الموسع الذي شنه التنظيم على بلدة أسكيرا أوبا، في ولاية بورنو، شمال شرقي نيجيريا.

القاهرة - سبوتنيك. وأوضح قائد العلاقات العامة في الجيش النيجيري ببيان، صادر اليوم الاثنين، "تمكنت قوات العمل المشتركة، من تحييد أكثر من 50 إرهابيا من تنظيم داعش – ولاية غرب أفريقيا، ودمرت العديد من معداتهم القتالية، في هجوم مضاد شرس في منطقة أسكيرا أوبا في ولاية بورنو"، عقب الهجوم الموسع الذي شنه التنظيم على المدينة السبت الماضي.

وبين الجيش أن من بين ضحايا التنظيم الإرهابي، قيادات كبرى كانت تشارك في الهجوم، مضيفا أن قائد كتيبة من الجيش النيجيري وكذلك 3 جنود قد قتلوا خلال هذه الاشتباكات.

مقتل وإصابة عدد كبير خلال هجوم لمسلحين شرقي نيجيريا

قتل عدد كبير من الأفراد وأصيب آخرون، صباح يوم السبت الماضي، بهجوم شنه مسلحون على "تجمع دفن" في بلدة لوغو، بولاية بينو، شرقي نيجيريا.

وشن مسلحون مجهولون، هجوماً على تجمع لمراسم دفن، ينظمه مجلس محلي، في بلدة لوغو، خلف عددا كبيرا من القتلى والمصابين، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي بوست" النيجيرية.

وقالت الصحيفة إن الحادث وقع صباح اليوم خلال مراسم دفن لشخصية بارزة تابعة لمجلس ديني محلي.

ومن بين القتلى تم التعرف على قائد جمعية الحراس المتطوعين في الحكومة المحلية السيد أتوم، حيث قتله المهاجمون المجهولون.