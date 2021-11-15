دولة تغير لون علمها تدريجيا دون شعور المواطنين

أكدت الرئاسة الفرنسية أن الإليزيه عدّل اللون الأزرق الموجود في العلم الفرنسي الموضوع عند واجهة القصر الرئاسي "الإليزيه".

ووفقا لقصر الإليزيه، فإنه تم في البداية تغيير اللون الأزرق في العلم الفرنسي إلى أزرق داكن في الأعلام التي تُوضع خلف الرئيس إيمانويل ماكرون خلال خطاباته اعتبارا من نهاية 2018، ثم شمل بعد ذلك الأعلام الموضوعة عند واجهة قصر الإليزيه والمباني الأخرى التابعة للرئاسة الفرنسية منذ 2020.

وأضاف أن اختيار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للون الأزرق الداكن، يذكر بالبطولات التي تحققت في البلاد خلال الثورة الفرنسية والحربين العالمية الأولى والثانية، كما أنه "أزرق العلم الذي يرفرف تحت قوس النصر يوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام منذ البداية"، بحسب الرئاسة الفرنسية.

وقد لوحظ هذا التغيير أخيرا بعدما كُشف عنه في كتاب نشره في أيلول/ سبتمبر الفائت الصحافيان إليوت بلونديه وبول لاروتورو بعنوان "إليزيه كونفيدانسيال" (أسرار الإليزيه).

وأشار الصحافيان إلى أن مدير العمليات في الإليزيه أرنو جولنس هو الذي يقف وراء التغيير الذي كلف خمسة آلاف يورو.

وكان إيمانويل ماكرون أضاف أيضا سنة 2018 على الشعار الرئاسي رمز صليب اللورين، في إشارة واضحة إلى الرئيس الفرنسي الراحل شارل ديغول الذي أحيت فرنسا العام الماضي ذكرى مرور خمسين عاما على وفاته وذكرى 80 عاما على خطاب 18 حزيران/ يونيو.

يذكر أن الأزرق الموجود في العلم الفرنسي فاتحا أكثر ويشبه ذلك الموجود في علم الاتحاد الأوروبي، وهي درجة لونية اختارها الرئيس الفرنسي السابق فاليري جيسكار ديستان سنة 1976 للتماشي مع العلم الأوروبي.