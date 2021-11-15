مسؤول إيراني يكشف موعد ومكان أول اجتماع للجنة التحقيق في اغتيال سليماني

كشف مسؤول قضائي إيراني مكان الاجتماع الأول للجنة التحقيق في اغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

وبحسب وكالة "فارس" الإيرانية، قال أمين لجنة حقوق الإنسان بالسلطة القضائية الإيرانية كاظم غريب آبادي، خلال اجتماع المجلس الأعلى للقضاء اليوم إن "الاجتماع الأول للجنة التحقيق المشتركة في قضية اغتيال قاسم سليماني سيعقد في العراق".

وأشار آبادي إلى أن الاجتماع الأول للجنة سيعقد يومي 24 و25 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

والشهر الماضي، أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان على ضرورة إخضاع الولايات المتحدة الأمريكية للمساءلة الدولية بشأن مقتل سليماني.

وشدد على أن "طهران لن تتخلى عن متابعة ملف اغتيال الفريق قاسم سليماني حقوقيا ودوليا".

وقتل قاسم سليماني في غارة جوية أمريكية، بالقرب من مطار بغداد الدولي، برفقة أبو مهدي المهندس، قائد الحشد الشعبي العراقي، في الثالث من يناير/كانون الثاني 2020.

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